Ljubav sa Milanom cveta

- Ništa se nije promenilo. Zadovoljna sam, vratila sam se iz Vegasa nedavno, sedim sa njim u kamionu, pravim mu društvo, putujemo po Americi, jedni me vole, drugi me kude, treći kažu da sam carica. Imala sam tu sreću da sam pola sveta proputovala kroz sport, a drugu polovinu sada sa Milanom. To su trenuci koji su ti za život. Osoba sam koja ne izlazi, ne pije, ne pijem čak ni kafu, alkohol. Putovanja su najveće bogatstvo.

Ona otkriva čime ju je Milan osvojio

- Milan ima dobrotu, a ja sam to uvek tražila, da bude dobar prema meni. Bila sam toliko skromna - “Evo ti pare, samo me voli”. Finansijski momenat mi nikad nije bio bitan, jer pare ne usrećuju, već samo umiruju, sada sam čvrsta. Niko više ne može da me povredi, to je ono što je najbitnije. Bila sam više puta povređivana i izdana, što se tiče prijatelja i partnera i to me je uvek teralo dva koraka unazad. Kada sam upoznala Milana, u samo jednoj našoj svađi sam mu rekla: “Ja do ovog trenutka sam znala šta želim, od ovog znam i šta ne želim, ako ćemo tako, tako ćemo, ako ne, onda svako svojim putem”. Uspeli smo da prebrodimo tu jednu krizu i nastavili junački, naša priča i razgovori su nas ojačali. Nikad ne bih prešla preko prevare ili laži.