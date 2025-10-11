PREPOZNAJETE LI PEVAČICU SA SLIKE? Na početku karijere je zvali naslednicom Danijele Vranić i kraljicom splavova: Danas ne može da živi bez 9.000 € mesečno
Marina Visković iako dobro zarađuje, nedavno je priznala da joj je mesečno potrebno 9.000 evra da bi pokrila sve troškove i time šokirala javnost.
Godinama važi za jednu od najzgodnijih pevačica na estradnoj sceni, a mnogi ne pamte kako je nekada izgledala.
Marina nekada
U vreme kada su je prozvali naslednicom Danijele Vranić i novom kraljicom splavova, takođe je bila atraktivna, ali je izgledala nešto drugačije. Za pesmu koja ju je vinula u nebesa snimila je spot koji i dalje pokazuje kako je izgledala na početku karijere.
Danas joj lice izgleda dosta drugačije, a na društvenim mrežama se ne libi da okači fotografije na kojima nije tip top sređena, te mnogi mogu da je vide i bez trunke šminke.
Dok jedna strana pratilaca kaže da je preterala i da sada ne liči na sebe, drugi tvrde da nikada bolje nije igledala.
"Nisam savršena"
Marina je nedavno govorila o muško ženskim odnosima i priznala da nikada nije bila za zauzetim muškarcem.
- Nikada nisam nikome rasturala brak. Neko sam ko mnogo poštuje porodicu, zaslužujem mladog i slobodnog dečka da s njim sve gradim. Nikada me nisu privlačili zauzeti, naravno, nisam savršena, ali da baš idem dotle, nikada. Ne bih volela nikada da imam treću osobu u vezi. Nikada nisam proveravala dečku mobilni. Nikada nisam virila da vidim da li me vara, nisam kopala po porukama da vidim s kim se dopisuje. Poštujem tuđu intimu i želim da poštuju i drugi moju. U telefonu imam svašta, od poruka s prijateljima, sve do porodice. Ne mora momak da zna baš sve - rekla je pevačica za Republiku.
Marina Visković o svom razvojnom putu: