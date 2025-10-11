Slušaj vest

Marina Visković iako dobro zarađuje, nedavno je priznala da joj je mesečno potrebno 9.000 evra da bi pokrila sve troškove i time šokirala javnost.

Godinama važi za jednu od najzgodnijih pevačica na estradnoj sceni, a mnogi ne pamte kako je nekada izgledala.

Marina nekada

U vreme kada su je prozvali naslednicom Danijele Vranić i novom kraljicom splavova, takođe je bila atraktivna, ali je izgledala nešto drugačije. Za pesmu koja ju je vinula u nebesa snimila je spot koji i dalje pokazuje kako je izgledala na početku karijere.

1/6 Vidi galeriju Marina Visković nekada Foto: Printscreen/Youtube

Danas joj lice izgleda dosta drugačije, a na društvenim mrežama se ne libi da okači fotografije na kojima nije tip top sređena, te mnogi mogu da je vide i bez trunke šminke.

1/5 Vidi galeriju Marina Visković Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram, Printscreen/Premijera

Dok jedna strana pratilaca kaže da je preterala i da sada ne liči na sebe, drugi tvrde da nikada bolje nije igledala.

"Nisam savršena"

Marina je nedavno govorila o muško ženskim odnosima i priznala da nikada nije bila za zauzetim muškarcem.

Foto: Andrej Damnjanović

- Nikada nisam nikome rasturala brak. Neko sam ko mnogo poštuje porodicu, zaslužujem mladog i slobodnog dečka da s njim sve gradim. Nikada me nisu privlačili zauzeti, naravno, nisam savršena, ali da baš idem dotle, nikada. Ne bih volela nikada da imam treću osobu u vezi. Nikada nisam proveravala dečku mobilni. Nikada nisam virila da vidim da li me vara, nisam kopala po porukama da vidim s kim se dopisuje. Poštujem tuđu intimu i želim da poštuju i drugi moju. U telefonu imam svašta, od poruka s prijateljima, sve do porodice. Ne mora momak da zna baš sve - rekla je pevačica za Republiku.

Marina Visković o svom razvojnom putu: