Slušaj vest

Pevač, Božo Vrećo svojim moćnim vokalom i ekstravagantnim izgledom privlači pažnju javnosti, a osim toga, poznat je i po širenju ljubavi. Njegova ljubav ne poznaje granice, a posebno verske.

Ovog mladog umetnika prati tužna priča. Kada je imao pet godina, otac mu je preminuo. Odrastao je s majkom i dvije starije sestre. Majka je slikarica, a oduvek je davala podršku Boži da krene umetničkim putem. Božo je slikao i prodavao svoja dela, a ima i gotovu izložbu koju još ne želi predstaviti javnosti.

Foto: Nemanja Nikolić

Kada je rieč o glazbi, nije se školovao niti je svirao instrumente. Samouk je i glas vežba tako što prati instrukcije na Internetu. S 27 godina se odlučio za sevdalinke jer se na taj način poistovjećuje s njenim junacima koji bi zbog ljubavi pretrpjeli sva stradanja.

'Postoji pravilo da samo muslimani mogu pevati sevdalinku! Za ljude koji me mrze imam najjaču molitvu: 'Dragi Bože, izvedi ih na pravi put, na put svetlosti!' Ljudi me nikad nisu mogli slomiti i neće! Pamtim majčine rieči: 'Veruj ti u sebe, onda i Bog veruje u tebe!' Volim Sarajevo, zato živim tu! Vraćam se svojoj Bosni, kao svojoj majci!', rekao je Božo za Face TV.

Sećanja na detinjstvo prožeta su strahotama rata i oskudicom. Ipak, svojim jedinstvenim životnim pristupom, uspio se izdići iznad svih poteškoća.

'Preživeli smo teške godine gladi, opasnosti od snajpera, hordi vojske koja dolazi i ubija na kućnom pragu. Moja Elma, o kojoj pevam, tako je izgubila svoj nedužni život. Preživjeli smo pustoš, gledajući leševe, skrivajući se i pronalazeći smiraj u molitvi koja nas je održala da ne izgubimo razum gledajući i proživljavajući pakao oko nas', kaže Vrećo.

'Sećam se trenutka kada smo, skriveni u kući zakovanih prozora - bez svetlosti i života za sve koji gledaju izvan - moje sestre, majka i ja čitali tiho pesme i pevali sebi u nedra, uz sveću, i zamišljali drukčiji svet, i bivali daleko od svega što se zbiva oko nas. Otuda su i moj stan i moj život i danas nezamislivi bez knjiga. Knjige su postale moj oslonac i štit satkan od riječi koje znaju što žele i hoće glasno poručiti - a to je veliki podvig, ne moj kao moj, već podvig čovjeka koji zna svoju vrijednost, i ustrajno ispunjava svoju misiju i cilj. To sam i postao - misionar duša', navodi Božo za Lupigu.

Kao i svaki umetnik, Božo je inspiraciju pronalazio čak i u najtužnijim trenucima, te je tako nastala i njegova pesma 'Elma'.

'Djevojčica Elma je moja prva ljubav. Ubijena je u Foči na kućnom pragu. Poslije puno godina sam je usnuo i ona meni kaže: ‘Božo, ja te i dalje vidim i čujem kako mi pjevaš!’ Ja sam zapisao taj tekst! To jutro sam imao takvu inspiraciju i Božji priziv! Jako me boljelo to i boli me i dandanas!', objasnio je za Face Tv.

1/11 Vidi galeriju Božo Vrećo Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram

Imao težak život

Pevač, Božo Vrećo ne krije od javnosti da je imao težak život, pored svih udaraca koje mu je život zadavao, sa nepunih 18 godina je otkrio da boluje od epilepsije.

Božo je par puta govorio o svojoj bolesti i otkrio da mu je vera pomogla da nađe spas.

- Božanska milost me je izlečila, a moja pesma me je regenerisala. Onda kada život počnete živeti bez stresa i razmišljanja šta neko misli, te se prepustite svojoj slobodi, onda je i život magičan i lekovit. Moj lek je u posvećenosti Bogu i fokusiranju na umetnost koja ima božansku komponentu isceljenja - rekao je Vrećo u jutarnjem programu na Pink televiziji, pa dodao:

- Svim svojim srcem i dušom. Božanska ljubav me je osnažila, oblikovala i pripremila za sve što je bilo i tek dolazi. Njemu je sva zahvalnost za sve u mom životu. Svaki moj koncert njemu je na dar. Neraskidiva veza s Bogom je u predanosti i dobroti, posvećenosti i prepuštanju duši da zapeva i krene putem koji oseća u svojoj duši. Upravo to i činim sve ove godine, koliko god to nekome izgledalo nadrealno i nezamislivo - istakao je pevač svojevremeno.