Pevač Baki B3 obradovao je pratioce na društvenim mrežama emotivnim snimkom sa ćerkom Anđelom.

Naime, na svom TikTok profilu podelio je trenutak iz automobila, u kojem njegova naslednica peva njegov hit „Olovna ruka“, što je izazvalo brojne pozitivne reakcije i oduševljenje među fanovima.

– Najponosniji sam, najsrećniji sam! Tatin anđeoski glas – napisao je Baki B3, a onda dodao:

– Moj naslednik objašnjava.

Baki B3 oduševljen ćerkinim glasom Izvor: Tik-Tok/bakibefree

Na snimku možemo videti kako Anđela peva sa velikim entuzijazmom, a njena izvedba je dirnula sve koji su je pogledali. Svi koji su komentarisali ističu koliko je prirodna i talentovana, a Baki nije krio koliko je ponosan na svoju ćerku koja pokazuje interesovanje za muziku.

„Bravo Anđela, genetika je to“, „Emocija, glas, sve što treba“,“Baki ona te stiže sa pevanjem“ - Samo su neki od komentara.

Bio U popravnom domu

Podsetimo, Baki B3 progovorio je o teškom detinjstvu i burnom životu.

- Život je takav kakav jeste, kakve su misli, takav vam je i život. Ako želim da mi bude lepo, biće mi lepo. Ako se vratimo unazad prošlosti i mog detinjstva, imao sam jako trnovit i težak put i ako pobediš sve to i pređeš te "nivoe", mi ne znamo šta nas čeka i šta ćemo da prođemo. Ako si dete razvedenih roditelja, teže je, ako si prepušten sam sebi, još teže. Poznajem razne likove, smatrajući da su mi mnogi tada prijatelj. Moji su se razveli, ja sam imao 10 ili 11 godina, treći razred je bio ja mislim. Tada misliš da si najbolji, da sve znaš i tako to, oni su se razveli, ja sam ostao kod tate. To nije bilo sudskim putem, bili su zajedno, pa nisu bili zajedno, a ja kada sam tada išao u školu, nisam razmišljao u pravcu šta je razvod, samo sam išao u školu. Nisam uočio njihova neslaganja i nesuglasice - rekao je pevač, te se osvrnuo na period kada je bio, kako i sam kaže, delikvent, te je otkrio šta mu je u pismu u domu napisao Đole Đogani:

- U to vreme sam bio delikvent, problem za okolinu, bio klinac, šta ćeš?! Tada se to tretiralo kao pozajmica ili oduzimanje motornih vozila. Uzmeš auto koji ima benzin, kada više nema, ostaviš ga sa strane. To nije iz koristi, kad uzmeš auto pa mu skidaš delove, sastavljaš, preprodaješ. Nisi mogao tada da uzmeš Fiću i da ga prodaš...Ja sam tako vršio krivična dela, vozio auto, ali onda postaješ problem, ako si zapušten i prepušten, učiš i dolaze teške situacije. Mene su morali da sklone sa ulice da ne bi pravio veća dela...Ja sam morao da završim u vaspitno-popravnom domu. Uspeo sam sve to da prebrodim, ali mi je trebalo mnogo vremena da se vratim na pravi put i da se adaptiram - rekao je Baki B3.

