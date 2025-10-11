Slušaj vest

Pevačica, Goga Sekulić sa sinom živi u stanu na Vračaru, a svojevremeno je otkrila da je njen naslednik od oca dobio stan za rođendan, iako ima samo pet godina.

- Sada ću ekskluzivno da kažem, možda se tata njegov i naljuti. Dobio je stan u Dubaiju od tate. Najbitnije mi je da oba roditelja budu tu. Deca treba da budu maksimalno ispoštovana i voljena. Da oba roditelja učestvuju u odrastanju deteta - smatra ona i otkriva u kakvim je odnosima sa bivšim suprugom.

- U dobrim smo odnosima, jako korektnim. Volela bih tako da ostane - zaključila je Goga, pa jednom prilikom progovorila o nekretninama.

- Pošto se pevači hvale da imaju mnogo nekretnina, evo reći ću i ja, imam dva stana i jedan auto. Stan na Vračaru vredi 300.000 evra. Porez na njega sam uredno platila - rekla je Goga kroz osmeh u emisiji ''Premijera Viked Specijal''.

Osim toga pevačica i njena rođena sestra nasledile su i veliko bogatstvo u Crnoj Gori.

- Sestra je dobila kuću na moru, a ja sam dobila planinu u Mojkovcu - ispričala je Goga u emisiji ''Zvezde Granda Specijal'' pa dodala:

- Ne planinu bukvalno, više brdo, ali ne smem da kažem koliko je to brdo. Mnogo hektara ima (smeh).

A na pitanje šta planira da uradi sa tolikom zemljom, Sekulićeva odgovara:

Pa mislila sam neki rafting. Mislim u budućnosti, kad se ode u penziju mora nešto da se radi, pevaću sa brda - našalila se ona.

Stavila tačku na brak pre tri godine

Podsetimo, Goga Sekulić 2022. godine je stavila tačku na brak sa Urošem Domanovićem.

Goga je sada u intervjuu iskreno pričala o krahu braka sa Urošem sa kojim ima sina.

Nisam za to da neko bude sa nekim u braku na silu, to što je na silu ne valja ni za razvoj dece, ja bih volela da mi brak traje sto godina, ali došlo je neko brzo vreme, brzo se živi, žene su postane samostalne, niko nikoga ne trpi. Kada sam govorila da će brakovi postati mek drajv, društvo mi se smejalo, a evo došlo je to vreme - rekla je Goga.

Ona je takođe govorila i o odgajanju svog sina, te je otkrila da je sve posvetila njemu.

- Svašta se pisalo po portalima, moj bivši suprug Uroš je protiv toga da pričam o njemu i sinu, ja to poštujem, da se ne uvrede tvoje kolege, ali neki su i dosadni, stalno zovu, pitaju kada možemo da snimamo, makar na ulici intervju. Ja živim sama sa detetom, malo vremena imam. Hoću da naglasim da je moj sin zdrav, samo kasni u govoru, radimo na tome, ide na časove, ostalo je u Božjim rukama, mi se trudimo, dajemo mu podršku. On ide na plivanje, ide u vrtić - iskrena je pevačica.

