Slušaj vest

Mnoge poznate dame sa javne scene izgledale su dosta drugačije od trenutka kada su se pojavile na scenu, pa sve do danas.

Uglavnom dosta njih promeni lični opis plastičnim operacijama. Međutim, ima i oni koji se transformišu tako što drastično smršaju, promene boju kose, ili se pak samo našminkaju.

Nikolija

Nikolija Jovanović postala je neprepoznatljiva samo kada je promenila boju kose. Iako je plava bila njen zaštini znak, pevačica je odlučila da postane brineta.

Foto: Damir Dervišagić, Printscreen

Inače, ona je poznata po brojnim transformacijama, pogotovo kada je reč o frizurama i estetskim korekcijama te danas izgleda potpuno drugačije.

Mala Džehva

Teodora Džehverović od samog početka kada je počela da se bavi pevanjem, a potom ušla u Zadrugu, bila je plavuša.

Ipak, nedavno je rešila da napravi eksperiment i tako se ofarbala prvo u braon, a sada je vatrena brineta.

1/5 Vidi galeriju Teodora Džehverović Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Pritnscreen/Instagram

Sa bojom kose i estetskim korekcijama pevačica se dosta promenila, te mnogi komentarišu da to više nije ona stara Teodora, dok drugi pričaju kako joj sjajno stoji.

Krstinja

Zvezda Granda, Krstinja Todorović smršala je 80 kilograma. Ona se u muzičkom takmičenju pojavila sa 145 kilograma, a onda se podvrgla operaciji želuca.

Kada se rešila viška kilograma, Todorovićeva je otišla i na skidanje viška kože.

1/10 Vidi galeriju Krstinja Todorović Foto: Printscreen

Samim tim, Krstinja je svoj izgled promenila iz korena, i mnogi ne veruju kako sada izgleda.

Indi

Indira Indi Aradinović pojavila se na sceni kao rasna brineta koja se borila sa viškom kilograma.

1/7 Vidi galeriju Indi Aradinović Foto: Printksin, Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram

Nedavno se podvrgla operaciji smanjenja želuca te je drastično smršala i dovela svoju liniju do savršenstva.

Bojana Stamenov

Pevačica Bojana Stamenov uspela je da smrša čak 70 kilograma, a kako je istakla, njen najveći problem bila je neredovna ishrana.

Bojana je otkrila da se zbog viška kilograma susrela sa brojnim zdravstvenim problemima, a kada je došla u situaciju da zbog problema sa šećerom gubi vid, odlučila je da promeni život iz korena.

1/6 Vidi galeriju Bojana Stamenov Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen Instagram, Kurir Televizija

– Jula 2020. imala sam veliki zdravstveni problem. Šećer mi je bio 27.7 i ja sam primetila da ne vidim. Do tada nikad nisam imala vidne probleme, bila sam jedna zdrava debelica i uvek je to bilo na granici insulinske rezistencije. Ja sam 2007. odstranila žučnu kesu i tada su mi rekli da moram da vodim računa šta jedem, jer sam potencijalni dijabetičar - iskreno je rekla Bojana.

Takođe jedna od javnih ličnosti koja je potpuno promenila svoj izgled jeste Dušica Jakovljević, koja je sa godinama uspela da napravi najbolju verziju sebe.

O korekcijama i operacijama je oduvek javno pričala, a nedavno se rešila podbratka i viška kože na rukama.

Katarina Živković

Katarina Živković važi za jednu od atraktivnih pevačica na estradi. Nedavno je na svet donela sina, a svog partnera krije kao zmija noge.

1/9 Vidi galeriju Katarina Nekad i sad Foto: Pirntscreen Youtube, Kurir Televizija

Pevačica danas mnogo vodi računa o izgledu, redovno trenira i neguje svoje lice, a malo ko se seća kako je izgledala na početku karijere.

Maja Marinković

Maja Marinković danas važi za jednu od najatraktivnijih devojaka na javnoj sceni, a svojim izgledom mami uzdahe muškaraca.

1/12 Vidi galeriju Maja Marinković nekad i sad Foto: Printscreen, Printskrin/Instagram, Petar Aleksić

Mnogi momci na njenu lepotu nisu ostali imuni, a pre samo nekoliko godina bila je skroz drugačija. Sa nekoliko operacija i estetskih korekcija svoje lice i telo je dovela do savršenstva, a nedavno je uradila i zadnjicu na koju je jako ponosna.

Dalila

Dalila Dragojević potpuno je izmenila lični opis u udnosu na prvo pojavljivanje u javnosti.

1/8 Vidi galeriju DALILA ZA PROMENU LIČNOG OPISA PUKLA 20.000 €?! Ovako je nekada izgledala, a evo koje sve estetske intervencije je uradila na sebi Foto: Nebojša Mandić, Printskrin/Instagram

Pored operacije nosa usledile su još neke estetske korekcije koje su je dovele do današnjeg izgleda.

Emina

Emina Jahović važi za jednu od najlepših žena na našoj javnoj sceni, a retko ko se seća nje sa početka karijere i kako je tada izgledala.

1/7 Vidi galeriju Emina Jahović Foto: Printscrean

Pevačica je takođe poradila na svojoj lepoti, a sa nekoliko operacija i korekcija promenila je lični opis.

Maja Marinković u noćnom provodu: