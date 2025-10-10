Slušaj vest

Halid Bešlić preminuo je 7. oktobra. Gotovo da je čitav region tužan zbog odlaska muzičke legende, a nakon smrti, Halid iza sebe ostavlja na stotine pesama, humanitarnih donacija i divnih uspomena u ljudima koji su ga poznavali i s njim proveli vreme.

Do poslednjeg dana uz njega je bila njegova supruga Sejda, sa kojom je proveo 5 decenija svog života

Halid i Sejda imaju sina Dina, a razlog što nisu mogli da imaju još dece, je taj što je njegova žena imala tumor na jajniku.

Pevač je o tome jednom prilikom otvoreno pričao.

- Ženu nisam upoznao na nastupu. U jednoj kafani gde sam nastupao, na ulazu u Sarajevu... tu je radila moja svastika, bila je kuvarica, i ona me je upoznala sa ženom. Ona nije izlazila po kafanama. Kada smo se upoznali video sam da je to to, zabavljali smo se pola godine i odmah posle toga smo se venčali. Bilo je teških godina u našem odnosu, ali sve smo prevazišli... kada smo bili mlađi to je nekako i normalno - ispričao je Halid jednom prilikom i dodao:

- Ja nisam osetio trenutak kada sam bio otac. Imam samo jedno dete. Moja žena je imala problema sa jajnicima i zbog toga nismo mogli da imamo još dece. Imala je tumor na jajniku, to smo rešili operacijom i to je bila posledica. Njima nikad ništa nije falilo... Ja sam stalno putovao, radio... Ne možete se baviti muzikom, a da budete stalno kući, zato kažem da nisam osetio te trenutke na pravi način - ispričao je Halid Bešlić ranije za emisiju "Premijera Vikend Specijal"

Poslednju pesmu posvetio Sejdi

Podsetimo, poslednju pesmu koju je snimio, a koju je za njega uradio Miligram, posvetio supuzi Sejdi Bešlić, ženi s kojom je bio skoro 50 godina zajedno. Upravo se po njoj i zove pesme "Sejda".

Kompozitor Aleksandar Milić Mili nedavno je objasnio sve o saradnji sa čuvenom folk zvezdom.

- Imao sam životnu želju da uradim jednu pesmu sa Halidom Bešlićem. On je za mene, a i za ceo Balkan, ikona, jedan veliki umetnik i jedna ljudska gromada koja već više od pola veka inspiriše taj duh Bosne i Sarajeva u svom najlepšem svetlu - rekao je on, pa nastavio:

- Dugo smo mi pričali o tome, ali nikakko nisam imao pesmu koja bi se tako savršeno uklopila u njegovu fantastičnu karijeru. Kada se pre jedno godinu dana stvarno pojavila, poslao sam je za tekst Fahrudinu Pecikozi i kada me je nazvao i pročitao je, sećam se da mi se stomak stegao, jer je napravljena jedna realna ljubavna priča gde se muškarac nakon toliko decenija braka i ljubavi obraća svojoj ženi: "Još si mlada, još si lijepa kao nekad, Sejdo". Tada sam shvatio da ono što je rečeno je da je jedino što je stvarno i vredno večnosti ljubav. Halid i ja smo odlučili da ovu poruku i pesmu o ljubavi pustimo upravo sada.

