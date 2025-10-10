Slušaj vest

Halid Bešlić preminuo je 7. oktobra. Gotovo da je čitav region tužan zbog odlaska muzičke legende, a nakon smrti, Halid iza sebe ostavlja na stotine pesama, humanitarnih donacija i divnih uspomena u ljudima koji su ga poznavali i s njim proveli vreme.

Do poslednjeg dana uz njega je bila njegova supruga Sejda, sa kojom je proveo 5 decenija svog života

ml 1.jpg
Foto: Marina Lopičić

Halid i Sejda imaju sina Dina, a razlog što nisu mogli da imaju još dece, je taj što je njegova žena imala tumor na jajniku.

Pevač je o tome jednom prilikom otvoreno pričao.

- Ženu nisam upoznao na nastupu. U jednoj kafani gde sam nastupao, na ulazu u Sarajevu... tu je radila moja svastika, bila je kuvarica, i ona me je upoznala sa ženom. Ona nije izlazila po kafanama. Kada smo se upoznali video sam da je to to, zabavljali smo se pola godine i odmah posle toga smo se venčali. Bilo je teških godina u našem odnosu, ali sve smo prevazišli... kada smo bili mlađi to je nekako i normalno - ispričao je Halid jednom prilikom i dodao:

- Ja nisam osetio trenutak kada sam bio otac. Imam samo jedno dete. Moja žena je imala problema sa jajnicima i zbog toga nismo mogli da imamo još dece. Imala je tumor na jajniku, to smo rešili operacijom i to je bila posledica. Njima nikad ništa nije falilo... Ja sam stalno putovao, radio... Ne možete se baviti muzikom, a da budete stalno kući, zato kažem da nisam osetio te trenutke na pravi način - ispričao je Halid Bešlić ranije za emisiju "Premijera Vikend Specijal"

Halid Bešlić je srce posvetio supruzi kojoj je otpevao zadnju pesmu u životu i karijeri Foto: Print Creen Youtube, Kurir / Marina Lopičić, Marina Lopičić

Poslednju pesmu posvetio Sejdi

Podsetimo, poslednju pesmu koju je snimio, a koju je za njega uradio Miligram, posvetio supuzi Sejdi Bešlić, ženi s kojom je bio skoro 50 godina zajedno. Upravo se po njoj i zove pesme "Sejda".

Kompozitor Aleksandar Milić Mili nedavno je objasnio sve o saradnji sa čuvenom folk zvezdom.

- Imao sam životnu želju da uradim jednu pesmu sa Halidom Bešlićem. On je za mene, a i za ceo Balkan, ikona, jedan veliki umetnik i jedna ljudska gromada koja već više od pola veka inspiriše taj duh Bosne i Sarajeva u svom najlepšem svetlu - rekao je on, pa nastavio:

- Dugo smo mi pričali o tome, ali nikakko nisam imao pesmu koja bi se tako savršeno uklopila u njegovu fantastičnu karijeru. Kada se pre jedno godinu dana stvarno pojavila, poslao sam je za tekst Fahrudinu Pecikozi i kada me je nazvao i pročitao je, sećam se da mi se stomak stegao, jer je napravljena jedna realna ljubavna priča gde se muškarac nakon toliko decenija braka i ljubavi obraća svojoj ženi: "Još si mlada, još si lijepa kao nekad, Sejdo". Tada sam shvatio da ono što je rečeno je da je jedino što je stvarno i vredno večnosti ljubav. Halid i ja smo odlučili da ovu poruku i pesmu o ljubavi pustimo upravo sada.

Ne propustiteStars"SMESTIO JE 20 IZBEGLICA U SVOJ STAN" Sejo iz Zabranjenog pušenja kroz suze o Halidu Bešliću
ajcile.jpg
Stars"TI SI BIO HODAJUĆI ŽIVOT" Alka Vuica se emotivnim videom oprostila od Halid Bešlića... Voli te tvoja peta sestra (VIDEO)
x01 News1 Dragana Udovicic copy.jpg
StarsOTKRIVENO KOME PRIPADA BOGATSTVO HALIDA BEŠLIĆA: U testamentu samo jedan naslednik a to nije sin jedinac
ml 8.jpg
StarsHALID BEŠLIĆ ČUVAO GODINAMA TAJNU DINA MERLINA: O tome nije smeo da priča - Bilo mi je teško...
halid dino.jpg

 Kurir televizija u Sarajevu

KURIR TELEVIZIJA U SARAJEVU - Posetili smo restoran koji je Halid Bešlić svakodnevno obilazio, samo dan pre u uglu i dalje stajale njegove stvari! Izvor: Kurir televizija