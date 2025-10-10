Slušaj vest

Nekoliko organizacija podnelo je Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) prekršajnu prijavu protiv pevača Marka Perkovića Tompsona.

To su učinile Antifašistička liga Hrvatske, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću i boračka udruga VeDRA – Veterani domovinskog rata i antifašisti, uz podršku troje građana koji su preživeli ustaške i nacističke zločine.

Pevač je prijavljen zbog pozdrava "Za dom spremni" tokom koncerata 5. jula 2025. na zagrebačkom Hipodromu i 4. avgusta u Sinju.

Podnosioci prijave smatraju da je time počinio produženi prekršaj protiv javnog reda i mira, jer je reč o uzvikivanju simbola suprotnog Ustavu i vrednostima antifašizma na kojima počiva Republika Hrvatska.

U prijavi podsećaju da je Ustavni sud u više odluka jasno utvrdio da je "Za dom spremni" ustaški pozdrav i kao takav protivustavan.

Navodi se i da je odluka Visokog prekršajnog suda, kojom je za pesmu "Bojna Čavoglave" napravljen izuzetak, u suprotnosti sa tumačenjima Ustavnog suda.

Očekuju da policija i pravosuđe postupe po prijavi. Spominje se i slučaj Josipa Šimunića, koji je pravosnažno osuđen zbog istog pokliča, a njegovu je presudu potvrdio i Evropski sud za ljudska prava, ocenivši da takva zabrana ne krši slobodu izražavanja.

Navedene organizacije smatraju da javno uzvikivanje pozdrava pod kojim su u logorima tokom NDH ubijene desetine hiljada ljudi vređa žrtve i njihove porodice.

„Boračka udruga VeDRA odlučno se protivi narušavanju ustavnog identiteta Domovinskog rata“, navodi se u saopštenju.

Organizacije očekuju da policija i pravosudni organi postupe u skladu sa zakonom i postojećom praksom.

Najavili su da će o postupku i reakciji MUP-a javnost obavestiti na konferenciji za medije 20. oktobra.

Kurir.rs/ dnevno.hr

