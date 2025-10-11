Slušaj vest

Iz dana u dan saznajemo kakav je Halid Bešlić, koji nas je napustio u 72.godini, bio veličina . Ljudi na društvenim mrežama dele nove priče i iskustva koja su proživeli sa popularnim muzičarem.

Pamte ga ljudi samo po dobrom

Halid Bešlić je bio veličina od čoveka Foto: Marina Lopičić, Petar Aleksić, Dragana Udovičić, Petar Aleksić, ATA Images

Jedna od njih došla je do velikog broja pratilaca i rastopila srca. Nju je ispričao mladić koji je vodio baku na terapiju u bolnicu iz Tuzle do Sarajeva, pa je na jednoj pumpi sasvim slučajno sreo Bešlića. 

Halid zapevao bolesnoj ženi Izvor: Instagram/prvimars

- Ovaj klip je snimljen na jednoj pumpi u blizini Sarajeva. Vozili smo baku na zračenje na radio terapiju jer u Tuzli nisu radili aparati. Sreli smo Halida Bešlića na toj pumpi. Prišli smo mu. On je bio sa nekim ljudima, a mi smo prišli fino i pozdravili ga. Objasnili smo mu kakva je situacija, da je žena bolesna i zamolili da se pozdravi sa njom, da se slika. On ne samo da je došao da se slikao, on je otpevao celu pesmu, koja joj je bila najdraža. Jednostavno je učinio tu situaciju da žene zapeva, a ona pre toga nije mogla da sedi od muke i patnje. Hteo sam da podelim da imamo podsetnik kakav je on bio čovek, i da se potrudimo svi u životu da budemo bar pedeset posto kakav je on, jer ako budemo takvi živećemo na ovom svetu- poručio je mladić.

Baki B3 oduševljen ćerkinim glasom Izvor: Tik-Tok/bakibefree