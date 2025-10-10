Slušaj vest

Naša ekipa koja boravi u glavnom gradu Bosne i Hercegovine posetila je ovo malo mesto, gde svi danonoćno oplakuju legendarnog folkera, koji će biti sahranjen u Sarajevu u ponedeljak, 13. oktobra.

U okviru benzinske pumpe u Semizovcu je i mali kafić, u koji je Halid svakodnevno dolazio na prvu jutarnju kafu i gde je čitao dnevne novine i rešavao ukrštene reči.

Nakon vesti o Halidovoj smrti kafić je zatvoren i tako će biti sve do Halidove sahrane. Poslovođa pumpe i motela Šaban Valjevčić, dugogodišnji pevačev prijatelj i bliski saradnik, samo za nas je otvorio vrata ovog malog bara. Tamo smo zatekli prizor od kojeg se srce cepa.

- Ovo ovde na stolu su novine koje je Halid pročitao 18. avgusta i poslednje ukrštene reči koje je popunio pre nego što je sa sinom Dinom otišao za Zagreb, gde su mu i dijagnostikovali najtežu bolest. Tog dana je ovde bio poslednji put, a posle toga je završio u bolnici, gde je i preminuo. To mu je bila svakodnevna rutina kad god je bio u Sarajevu. Prvo dođe ovde, popije jutarnju kaficu, pročita novine, reši ukrštenicu i obavezno porazgovaramo - priča Šaban očiju punih suza.

"Romanija" posvećena rodnom zavičaju

Veliki Halidov hit je i pesma "Romanija". Neizostavna je na svakom slavlju, a inspiracija za pesmu bio je pevačev rodni zavičaj.

- Nisam ja napisao "Romaniju", mada mnogi misle da jesam, ali je istina da je moj zavičaj bio inspiracija za pesmu. Pričao sam o

svom zavičaju Mirku Šenkovskom Džeronimu, spomenuo mu toponime koji me podsećaju na mladost i na prvu ljubav - rekao je

Halid svojevremeno za Srpskainfo i dodao:

- Odavno želim da imam zavičajnu pesmu, ali da to ne bude nešto jeftino, tipa "selo moje zavičaju mio, gde sam dosad bio!" A

"Romanija" je, nije što je moja, stvarno sjajna pesma. Ima i emociju i ritam, ima u njoj i rokenrola i etno note, ima i onog epskog

narodnog duha i lirske ljubavne priče.

Evo gde će biti sahranjen legendarni pevač

Podsetimo, komemoracija Halidu Bešliću biće održana u ponedeljak, 13. oktobra u Narodnom pozorištu u Sarajevu s početkom u 11 sati. Dženaza će biti klanjana u 13.30 u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a u 15 sati će biti pokopan na gradskom groblju Bare.