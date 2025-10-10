Slušaj vest

Halid Bešlić, koji je preminuo 7. oktobra, posedovao je nekoliko stanova, imanje u blizini Sarajeva, kao i benzinsku pumpu i motel u Semizovcu, zbog kojih je svojevremeno podigao i kredit.

Naša ekipa koja boravi u glavnom gradu Bosne i Hercegovine posetila je ovo malo mesto, gde svi danonoćno oplakuju legendarnog folkera, koji će biti sahranjen u Sarajevu u ponedeljak, 13. oktobra.

U okviru benzinske pumpe u Semizovcu je i mali kafić, u koji je Halid svakodnevno dolazio na prvu jutarnju kafu i gde je čitao dnevne novine i rešavao ukrštene reči.

Ovo je poslednje što je ostalo od Halida Bešlića u kafiću na njegovoj pumpi Foto: Marina Lopičić, Petar Aleksić, Petar Aleksić

Nakon vesti o Halidovoj smrti kafić je zatvoren i tako će biti sve do Halidove sahrane. Poslovođa pumpe i motela Šaban Valjevčić, dugogodišnji pevačev prijatelj i bliski saradnik, samo za nas je otvorio vrata ovog malog bara. Tamo smo zatekli prizor od kojeg se srce cepa.

- Ovo ovde na stolu su novine koje je Halid pročitao 18. avgusta i poslednje ukrštene reči koje je popunio pre nego što je sa sinom Dinom otišao za Zagreb, gde su mu i dijagnostikovali najtežu bolest. Tog dana je ovde bio poslednji put, a posle toga je završio u bolnici, gde je i preminuo. To mu je bila svakodnevna rutina kad god je bio u Sarajevu. Prvo dođe ovde, popije jutarnju kaficu, pročita novine, reši ukrštenicu i obavezno porazgovaramo - priča Šaban očiju punih suza.

"Romanija" posvećena rodnom zavičaju

Veliki Halidov hit je i pesma "Romanija". Neizostavna je na svakom slavlju, a inspiracija za pesmu bio je pevačev rodni zavičaj.

- Nisam ja napisao "Romaniju", mada mnogi misle da jesam, ali je istina da je moj zavičaj bio inspiracija za pesmu. Pričao sam o
svom zavičaju Mirku Šenkovskom Džeronimu, spomenuo mu toponime koji me podsećaju na mladost i na prvu ljubav - rekao je
Halid svojevremeno za Srpskainfo i dodao:

- Odavno želim da imam zavičajnu pesmu, ali da to ne bude nešto jeftino, tipa "selo moje zavičaju mio, gde sam dosad bio!" A
"Romanija" je, nije što je moja, stvarno sjajna pesma. Ima i emociju i ritam, ima u njoj i rokenrola i etno note, ima i onog epskog
narodnog duha i lirske ljubavne priče.

Evo gde će biti sahranjen legendarni pevač

Podsetimo, komemoracija Halidu Bešliću biće održana u ponedeljak, 13. oktobra u Narodnom pozorištu u Sarajevu s početkom u 11 sati. Dženaza će biti klanjana u 13.30 u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a u 15 sati će biti pokopan na gradskom groblju Bare.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsEVO ZAŠTO HALID I SEJDA NISU IMALI VIŠE DECE: Ovako je nekad pevač govorio o svom najvećem bolu i najvećoj želji! Moja žena je imala problema...
Detalji sahrane Halida Bešlića
Stars"SMESTIO JE 20 IZBEGLICA U SVOJ STAN" Sejo iz Zabranjenog pušenja kroz suze o Halidu Bešliću
ajcile.jpg
Stars"TI SI BIO HODAJUĆI ŽIVOT" Alka Vuica se emotivnim videom oprostila od Halid Bešlića... Voli te tvoja peta sestra (VIDEO)
x01 News1 Dragana Udovicic copy.jpg
StarsOTKRIVENO KOME PRIPADA BOGATSTVO HALIDA BEŠLIĆA: U testamentu samo jedan naslednik a to nije sin jedinac
ml 8.jpg