Slušaj vest

Zlatni period

S obzirom da je osnivač najpopularnije muzičke grupe osamdesetih i devedesetih godina prošlog veka bio iz Leskovca, odnosno južne Srbije, odlučio je da po tome da naziv skupu tada najmlađih i najpopularnijih pevača u regionu.

Foto: Privatna Arhiva

Iz tog perioda potiču i neki od najvećih hitova produkcije: "Kad bi znao kako čeznem", "Sto ću čuda učiniti", "Spasi me samoće", "Milo moje, što te nema", "Jeleni košute ljube" Dragane Mirković, "Ej, otkad sam se rodio", "Reci sve želje", "Izađi na pet minuta", "Sve je postalo pepeo i dim", "Zaljubljen u tebe" Sinana Sakića, "Pristajem na sve", "Zar za mene nema sreće", "Javi se, oteraj tugu", "Mi se volimo", "Što me pitaš" Šemse Suljaković, "Hej živote, hej sudbino", "Ja neću ljepšu", "Čaša ljubavi", "Mi smo bili jedan život", "Mogao sam biti car", "Hej, vi hitri dani" Mileta Kitića, "Došao sam samo da te vidim", "Cvetaju lipe", "Okreće se kolo sreće", "Ko gubi", "Lažeš da si srećna" Kemala Malovčića i mnoge druge.

1/6 Vidi galeriju Pevači Južnog vetra Foto: Miomir Milić, Nemanja Nikolić, Dragan Udovičić

Poseban žanr

Južni vetar, na čelu sa Miletom Basom, mešajući folk sa orijentalnom muzikom, stekao je veliku popularnost, ali je okarakterisan i kao šund. U to vreme u SFR Jugoslavili postojao je i porez na šund, pa je Mile Bas plaćao najveći porez u državi, koji je navodno išao i do 96 odsto od prihoda.

Ipak, njihova zarada je i pored velikih troškova bila vrtoglavo velika, s obzirom da su tiraži prodatnih albuma bili su neverovatni, a brojke su išle čak i do milion!

- Pesme Južnog vetra su uglavnom pogađale prosečnog čoveka iz male sredine koji žudi za malim stvarima, malo pića i ljubavi. To se i danas često marginalizuje kao nešto seljačko i malograđansko, ali neosporno je da pesme Južnog vetra pogađaju emocijom pravo u jezgro svakog čoveka i ono što svima treba, a to je mali šljivik za rakiju i kućica na kraju sela - opisuju ljubitelji ove vrste muzike.

Velika petorka

"Velika petorka", kako su ih još nazivali, harala je estradom sve do izbijanja građanskog rata na teritoriji bivše Jugoslavije, a onda je svako od njih nastavio solo karijeru i našao svoje mesto na estradnom nebu.

Grupa, međutim, nije prestala da postoji. Sa njim su sarađivali i mnogi drugim pevači, a manje je poznato ko je sve bio deo te "folk porodice".

Foto: Screenshot

I pevačica Indira Radić je svoj prvi album 1992. godine izdala baš za "Južni vetar". Međutim, ova saradnja nije dugo trajala, pa je folkerka nakon izdavanja albuma za PGP-RTS, prešla u izadvačku kuću ZAM gde je stekla veću popularnost, a zatim u "Grand".

Među onima za koje malo ko zna da su snimali za Južni vetar je i supruga "Grandovog" direktora Saše Popovića, Suzana Jovanović, ali i Snežana Babić Sneki, Hanka Paldum, Šerif Konjović, Šaban Bajramović, Ljubiša Stojanović Luis i mnogi drugi.

Ono što je neverovatno je da su svi glanovi grupe napravili zavidne solo karijere i ostali na samom vrhu kada je u pitanju popularnost i uspeh, ali i novčani prihodi.

Dragana Mirković i dalje obara sve rekorde: