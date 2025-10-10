Slušaj vest

Bivša ljubavnica Miroslava Ilića, Mirjana Antonović u centru je pažnje duže vreme zbog spora oko dokazivanja očinstva. Naime, Mirjana je bila u vezi sa pevačem u trenutku kada je on već bio oženjen, a prema njenim rečima, njegova supruga saznala je za njegovu aferu još pre nego što se Devin rodio.

Međutim, pevač nije želeo da prizna očinstvo, a kada je izgubio slučaj na apelacionom sudu, pokrenuo je žalbu.

Viletina na obali mora

Mirjana Antonović živi u Americi, kao i njen sin Devin Antonović, pevačev vanbračni sin, koji ima luksuznu kuću na samoj obali. Devin je sebi, sudeći po objavama majke, stan opremio belim nameštajem po poslednjoj modi, a na pogledu bi mu mnogi pozavideli.

Apelacioni sud doneo odluku

Mirjana Antonović tvrdi da je sud u Beogradu presudio da je pevač biološki otac njenog sina Devina Antonovića. Miroslav Ilić nije bio raspoložen da razgovara o toj temi.

- Nemam nikakav komentar i nikada neću imati na tu temu. Sve u vezi sa tim kontaktirajte Mirjanu - rekao je Miroslav Ilić povodom objave Antonovićeve da je zvanično potvrđeno da je Devin njegov sin.

Podsetimo, Mirjana Antonović, bivša ljubavnica Miroslava Ilića, objavila je na društvenoj mreži Fejsbuk, da je doneta konačna presuda u dokazivanju očinstva njenog sina Devina Antonovića, kojom je potvrđeno da je Devin biološki sin pevača. Mirjana se zahvalila svima na podršci, mada nije pokazala presudu suda.

Miroslav Ilić o razvodu

Jednom prilikom je Ilić govorio o razvodu i priznao da li je ikada brak bio u krizi nakon svih dešavanja.

Razvod nije bio opcija

- Razvod nikada nije bio na dnevnom redu. Ja sam Gordani kad smo se vratili iz Skoplja, to je bila 71. godina, rekao: “Gordana, ja se samo jednom ženim, nema tajni u kući i nema tajnih fondova u kući“. Najveći kompromis je odsustvovanje, biti van kuće, ispratiti nekog čoveka iz kuće koji u jednom trenutku doživljava enormnu popularnost, okružen je svim i svačim, pa i privlačnim ženama – rekao je Ilić za Hype TV.

Miroslav Ilić o pesmi koju je posvetio svojoj majci: