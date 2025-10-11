Slušaj vest

Halid Bešlić, koji je preminuo 7. oktobra, posedovao je nekoliko stanova, imanje u blizini Sarajeva, kao i benzinsku pumpu i motel u Semizovcu, zbog kojih je svojevremeno podigao i kredit.

Naša ekipa koja boravi u glavnom gradu Bosne i Hercegovine posetila je ovo malo mesto, gde svi danonoćno oplakuju legendarnog folkera, koji će biti sahranjen u Sarajevu u ponedeljak, 13. oktobra.  

Poslovođa pumpe i hotela Šaban Valjevčić, dugogodišnji pevačev prijatelj i bliski saradnik otvorio je dušu i govorio za Kurir o poslednjem putu kada je Halid bio u kafiću, kao i kako ga pamti za 23 godine koliko ga poznaje.

Šaban Valjevčić, dugogodišnji pevačev prijatelj i bliski saradnik o Halidu Bešliću Foto: Petar Aleksić, Privatna arhiva

- Sad kad vratim film, taj poslednji put kad je bio ovde, sećam se da smo sedeli nekih pola sata za ovim njegovim stolom. Ćuti on, ćutim ja. I poslednje što mi je rekao je bilo: "E moj brate, tišina previše govori." Iako nije znao svoju pravu dijagnozu, da boluje od kancera jetre, mislim da je bio svestan nekih stvari, ali da nije želeo da govori o tome. Siguran sam u to - rekao nam je Šaban, a onda se osvrnuo i na njihovo dugogodišnje druženje i pevačevu bolest i vest o smrti:

"Bio je u kolicima"

- Ja sam već 23 godine ovde, vodim ovu pumpu, a svojevremeno sam i motel dok je radio. Otkad je preminuo, ne mogu k sebi da dođem. Takav čovek se više neće roditi. Kad sam i ja bio u bolnici, redovno mi je dolazio u posetu. Iako sam i ja već neko vreme na štakama, išao sam kod njega u bolnicu da ga vidim i da porazgovaramo. Viđali smo se i u sobi i dole ispred bolnice u parkiću. Tad je već bio u kolicima. Njegova supruga Sejda je bila u sobi do njegove, mogli su ponekad da se vide i da porazgovaraju. Ne mogu da verujem da ga više nema. Mislio sam da će pobediti u ovoj borbi, ali poslednjih mesec dana, otkad mi je Dino saopštio od čega boluje, bilo je teško. To su saznali kad ga je on vodio na PET/CT snimanje u Zagreb. Znali smo da je samo pitanje dana. Sin je bio uz njega do poslednjeg momenta. Bio je u redu, svestan do samog kraja, interesovao se o tekućim stvarima. O bolesti nije bilo ni reči - uz suze nam je rekao Valjevčić.

