Slušaj vest

Haris Džinović odložio je koncert na Jahorini zbog smrti prijatelja i kolege Halida Bešlića. Pevač je trebalo da nastupi u subotu, 11. oktobra u hotelu na planini nadomak Sarajeva, ali iz poštovanja prema pokojnom Bešliću, kojeg je poznavao decenijama, on se ipak neće družiti s publikom. 

Poštovanje prema Bešlićevom liku i delu

- Koncert se odlaže zbog tužne vesti o smrti velikana naše muzičke scene, Halida Bešlića. U znak poštovanja prema njegovom liku i delu, odlučeno je da se termin pomeri kako bismo svi imali priliku da se dostojanstveno oprostimo od čoveka koji je obeležio generacije - naveli su.

ml 3.jpg
Halid Bešlić Foto: Marina Lopičić

Podsetimo, Haris Džinović se na svom Instagramu potresnim rečima oprostio od kolege.

"Otišla je ljudska gromada"

- Ne znam ni kako bih ovo započeo, ali znam zasigurno da je otišla jedna velika ljudska gromada, po svim segmentima velike ljudske dobrote, drugarstva i mnogih lijepih stvari koje su ga krasile...Bio je pevač koji je obeležio epohu i sa najviše hitova koji će zauvek ostati upamćeni - započeo je Haris i dodao:

- Tvojom smrću, svi smo jako ožalošćeni kao i cela svetska javnost koja te je poznavala...Mirno mi počivaj, dragi moj Haldane... Zauvek tvoj Haris Džinović.

Screenshot 2024-09-30 214420.jpg
Haris Džinović Foto: Kurir

Podsetimo, halid je preminuo 7. oktobra u 72. godini u bolnici u Sarajevu. Nekoliko meseci se borio s teškom bolešću, ali pravo stanje se od njega krilo do poslednjeg dana. On je za bolest sasnao sasvim slučajno o čemu možete čitati OVDE.

Halid će biti sahranjen u ponedeljak, 13. oktobra u Sarajevu, u gradu u kojem je proveo svoj život, a u kojem se dan nakon njegove smrti okupilo više od 5.000 građana i odalo počast legendarnom pevaču.

Ne propustiteStars"SMESTIO JE 20 IZBEGLICA U SVOJ STAN" Sejo iz Zabranjenog pušenja kroz suze o Halidu Bešliću
ajcile.jpg
Stars"TI SI BIO HODAJUĆI ŽIVOT" Alka Vuica se emotivnim videom oprostila od Halid Bešlića... Voli te tvoja peta sestra (VIDEO)
x01 News1 Dragana Udovicic copy.jpg
StarsOTKRIVENO KOME PRIPADA BOGATSTVO HALIDA BEŠLIĆA: U testamentu samo jedan naslednik a to nije sin jedinac
ml 8.jpg
StarsHALID BEŠLIĆ ČUVAO GODINAMA TAJNU DINA MERLINA: O tome nije smeo da priča - Bilo mi je teško...
halid dino.jpg

KURIR TELEVIZIJA U SARAJEVU - Posetili smo restoran koji je Halid Bešlić svakodnevno obilazio, samo dan pre u uglu i dalje stajale njegove stvari! Izvor: Kurir televizija