Slušaj vest

Marija Egelja podelila je sa pratiocima na Instagramu snimak nekoliko svojih omiljenih modnih kombinacija i iznenadila priznanjem da i dalje nosi komade koje je kupila pre sedam godina.

Među njima se našao i jedan kombinezon, a Marija je pokazala i svoj impozantni garderober.

Poseban deo samo za obuću

1/7 Vidi galeriju Marija Egelja garderober Foto: Printscreen/Instagram

Poseban deo prostorije odvojila je samo za obuću – police koje se prostiru gotovo do plafona prepune su štikli, patika i čizama.

Kupuje onlajn

Voditeljka Marija Egelja vratila se poslovnim obavezama nakon što je na svet donela sina kojeg je dobila u braku sa nekadašnjim fudbalerom, a sadašnjim biznismenom Aleksandrom Dabićem. Ona je otkrila da voli da kupuje onlajn.

- Obožavam onlajn da kupujem, poručim šta odgovara-nosim, a šta ne-vratim. Više volim u inostranstvu da šopingujem sa suprugom, a za decu su sjajni brendovi dostupni. Moram reći i to je savet roditeljima, koliko god je slatko treba imati meru, jer oni ne stignu da iznose sve i šta ćemo posle sa tim. Okej poklonićemo, ali ne treba preterivati. Izaberem najlepše komade za tu sezonu.

Foto: Damir Dervišagić

Voli da uživa u prirodi

Marija Egelja uživa sa suprugom i decom, a kada dođe vreme za odmor, voli da ide u prirodu.

Voditeljka je sada pokazala gde se baškari sa porodicom.

Zelenilo, pašnjaci, čist vazduh i domaće životinje čine njen idealan odmor, a na društvenim mrežama je otkrila kako izgleda prirodna idila.

U jednom trenutku je objavila snimak iz automobila, gde se vidi kako po putu šetaju krave.

Da voli prirodu i da je za nju to prava oaza mira govori i to da ima imanje koje je nasleđe njenih roditelja koje joj posebno znači.

Sve aktuelnosti o estradi pogledajte ovde: