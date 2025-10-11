Slušaj vest

Halid Bešlić preminuo je 7. oktobra u 72. godini života nakon borbe sa kratkom i teškom bolešću.

Halid je sa suprugom Sejdom stanovao na sedmom spratu u zgradi u naselju Ciglane, nekada vrlo luksuznom delu Sarajeva gde su svoj dom imale i mnoge druge poznate ličnosti. Kako smo se uverili na licu mesta, na zgradi je već postavljena umrlica i to na dva mesta, a njegove komšije su prolazeći pored njegove slike stali i tako mu odali počast.

- Ode nam naš Halid, legenda! Toliko mi je žao što se sve tako završilo. Bio je divan čovek i komšija. Sve reči hvale i za njega i za njegovu suprugu Sejdu. Ona je sad kod kuće, izašla je iz bolnice trenutno. Valjda će imati snage da ode na dženazu. Ne izlazi iz stana, a i kako će? Tu joj je jedna žena na pomoći i sin Dino je već neko vreme tu. Došao je iz Nemačke, svaki dan je išao u posetu kod oca. Kad je Halid preminuo, on je preuzeo na sebe sve oko organizacije sahrane, stalno je po gradu, završava što ima tu papirologiju - rekla nam je komšinica Bešlića.

I njegov komšija Kenan sa suzama u očima govorio nam je o pokojnom pevaču.

- Halid je bio takav čovek da bi dao zadnju kap svoje krvi nekom ako treba. Nema ko se nije napio uz neku njegovu pesmu. Uvek se javljao. Videlo se u poslednje vreme da je bolestan, ali on to nikad ne bi priznao. Svi smo se molili da se izvuče, ali eto, takva mu je sudbina. Pre odlaska u bolnicu bio je na moru na odmoru sa ženom na Pelješcu gde je sagradio kuću. Mislio sam da će mu to pomoći, ali nije. Tamo kao da mu se stanje pogoršalo. Posle toga je imao koncert u Banjaluci, tu mu je već bilo jako loše, a posle toga je primljen u bolnicu. Prvo u vojnu, pa je posle prebačen na onkologiju. Ja sam čuo da je teška bolest u pitanju, ali rekoše mi da njemu nisu hteli da kažu. Sreo sam mu i sina pre nekoliko dana, kad sam ga pitao za Halidovo stanje, samo je odmahnuo rukom. Tada mi je sve bilo jasno - zaključio je komšija.

I ostale komšije sa kojima smo razgovarali imale su samo reči hvale za Halida, a posebno su istakli njegovu skromnost, koja ga je pratila kao zaštitni znak i u trenucima najveće slave. Kako su nam rekli, iako je tokom karijere zaradio milione, uvek je voleo da pomaže siromašnima i odbačenima o kojima nije imao ko da brine.