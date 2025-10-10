Slušaj vest

Vlada Federacije BiH donela je odluku o proglašenju ponedeljka, 13. oktobra, za dan žalosti zbog smrti muzičke legendeHalida Bešlića.

Dan žalosti

Vlada Kantona Sarajevo juče je takođe proglasila ponedeljak za dan žalosti.

- Vlada Kantona Sarajevo proglasila je ponedeljak, 13. oktobar, danom žalosti u čast Halida Bešlića. Ovom odlukom odajemo poštovanje legendi čije su pesme obeležile generacije i utkale se u našu zajedničku kulturu. Dan žalosti biće obeležen spuštanjem zastava na pola koplja na zgradi Vlade KS i svim javnim institucijama, kao i minutom ćutnje na radnim mestima i javnim skupovima. Hvala ti, Halide, na muzici koja će zauvek živeti među nama - poručio je Nihad Uk na društvenim mrežama.
Podsetimo, muzička legenda Halid Bešlić preminuo je u utorak, 7. oktobra, na KCUS-u nakon teške i kratke bolesti. U Sarajevu je 9. oktobra, ispred Doma mladih održan skup u čast ovog muzičkog velikana i humanitarca. Okupio se veliki broj Sarajlija, a skupu je prisustvovao i Halidov sin Dino.

Sin se potresnim rečima oprostio od oca

Halid Bešlić je iza sebe ostavio neutešnu suprugu Sejdu, unučiće i sina Dina koji je na svom Instagram nalogu podelio porodičnu fotografiju i oprostio se od oca.

- Dragi moj tata, voleo bih svašta nešto napisati, ali nemam snage za to. Samo znam da ćeš puno faliti ovoj ekipi na slici, a pogotovu tvojoj Lamiji i tvom Belminu - napisao je.

- Volimo te puno i znaj da te nikada nećemo izneveriti. S ponosom ću nositi tvoje prezime i breme koje si mi ostavio. Tvoj Dino - napisao je Dino uz zajedničku porodičnu fotografiju.

Sahrana u ponedeljak

Halid Bešlić je preminuo na Klinici za onkologiju u Sarajevu, nakon borbe s teškom bolešću. Poslednji oproštaj biće u ponedeljak. U Narodnom pozorištu Sarajevo će s početkom u 11 sati biti održana komemoracija.

Dženaza će biti klanjana u 13.30 u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a u 15 sati će biti sahranjen na gradskom groblju Bare.

 Sarajevo roni suze zbog smrti Halida Bešlića:

