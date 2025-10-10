Nataša Stević za potrebe spota obukla venčanicu i pala u zagrljaju muškarcu koji nije njen muž
SUPRUGA ČLANA LEKSINGTON BENDA U ZAGRLJAJU DRUGOG MUŠKARCA! Poručila samo jedno: Sve smo bar jednom bile anđeo koji ćuti
Pevačica Nataša Stević, supruga Gagija iz Leksington benda, izazvala je lavinu komentara. U svom novom spotu za pesmu „Gledaj anđela“, pojavljuje se u venčanici, a ono što je sve zaintrigiralo jeste scena u kojoj je u zagrljaju drugog muškarca.
Fanovi su odmah počeli da nagađaju - da li je pevačica ovom pesmom želela da otkrije nešto što se dešava iza kamera?
Nataša Stević Foto: Tamara Ćorluka
Spot je pun simbolike, emocija i dramatičnij kadrova, dok venčanica simbolizuje sve ono što žena prolazi kada iskreno voli i bez maske.
- Ova pesma je priča o snazi da pustiš ono što voliš, čak i kad boli. Svaka žena će u njoj pronaći deo sebe, jer sve smo bar jednom bile anđeo koji ćuti“, rekla je Nataša emotivno.
