Od Halida će se na komemoraciji oprostiti njegovi veliki prijatelji

U ponedeljak 13. oktobra je poslednji ispraćaj Halida Bešlića, koji je preminuo u utorak, 7. oktobra u 72. godini života. Kako nezvanično saznajemo, govornici na komemoraciji će biti Dino Merlin, Emir Hadžihafizbegović i Enis Bešlagić.

Odali mu poštovanje

U Narodnom pozorištu Sarajevo će s početkom u 11 sati biti održana komemoracija. Sahrana će biti u 15 sati na gradskom groblju Bare. Porodica je objavila umrlicu, a kao ožalošćeni se navode supruga Sejda, sin Dino, snajka Mahia, unuci Lamia i Belmin-Kan i četiri Halidove sestre: Šemsa, Sevla, Fehka i Šefka, sa još 25 familija.

Poslednja počast

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na telefonskoj sednici izglasala da ponedjeljak, 13. oktobar bude proglašen Danom žalosti zbog smrti Bešlića.

Kako je obrazloženo, na inicijativu velikog broja građana i građanki dan dženaze i komemoracije velikana narodne muzike Halida Bešlića proglašen je Danom žalosti u Federaciji BiH. Ovom odlukom Vlada Federacije BiH odaje počast Halidu Bešliću, koji je preminuo 7. oktobra 2025. godine, a čije su pesme ostavile trag na muzičkoj sceni i postale dio naše zajedničke kulturne baštine.

Cenjen i poštovan

Takođe je navedeno da je ovo veliki gubitak izuzetno cenjenog umetnika, ne samo za Federaciju Bosne i Hercegovine nego za sve ljubitelje njegove muzike u regionu i šire. Halid Bešlić je, pored muzičkog, ostavio i značajan društveni doprinos.

Njegovo humanitarno delovanje, skromnost i dostojanstvo zauvek će ostati deo baštine naše zemlje. Svojim delima je očuvao i promovisao kulturni identitet bosanskohercegovačkog društva.