Aktuelna učesnica "Elite 9", Mina Vrbaški, rešila je da raskine sa Borislavom Terzićem Terzom.

Mina je sela ispod trema, gde je ćaskala sa Dačom Virijevićem, kada mu je otvoreno govorila o raskidu sa Terzom.

- Slušaj ovo... On je ljut i kaže mi: "Je l' si završila sve svoje obaveze?", ja kažem da jesam i kaže mi Asmin: "Dođi da ti kažem još nešto kada skineš šminku", ja kažem dobro, vidim da je Terza komiran. Ja dođem do Asmina i pričamo ozbiljne stvari i kaže mi Asmin: "Kaži Terzi da pričaš sa mnom ceo dan o ozbiljnim stvarima, da imam probleme". Ne može on meni da dođe i da kaže to - istakla je Mina Vrbaški.

Raskida zbog Asmina

- Raskini onda - posavetovao je Dača.

- Ja sam mu rekla da nemam vremena da mu se posvetim. Onda mi je on rekao: "Eno ti ga tamo tvoj budući dečko, nemoj ja da krenem da pričam". Ja sam na to rekla: "E važi, ja imam simpatije, ja ti nisam tražila pažnju, ti si je sam davao", onda mi je on rekao da sam blamčina - rekla je Mina.

