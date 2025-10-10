Slušaj vest

Tamara Selimović i Emir Habibović radovali su se zbog toga što je pevačica ostala u drugom stanju, ali iz njihovog porodičnog doma stižu tužne vesti. Pevačica je, nažalost, izgubila bebu.

Teški dani

1/7 Vidi galeriju Tamara Selimović i Emir Habibović prolaze kroz težak period Foto: Privatna arhiva Shutterstock, Kurir, Printscreen

Porodica i prijatelji su iz pevače

Njihovi blsiki prijatelju su sa nama podelili ove vesti.

- Porodica Habibović poslednjih dana prolazi kroz težak perod. Tek što su saznali da će po treći put postati roditelji desile su se neočekivani trenuci.Tamara je utučena i ne prestaje da plače.Emir i devojčice su uz nju.Ona je veoma požrtvovna kao majka. Posvećena je deci i to je smisao njenog života. Nadam se da će im Bog ponovo podariti tu sreću. Sve je to život, taman pomisliš kako je sve u najboljem redu, a onda se dogode neočekivane situacije- priča naš izvor koji je zamolio za diskreciju zbog specifčnosti situacije.

Pozvali smo i Habibovića koji je potvrdio naša saznanja:

- Nažalost, tačno je. Ovo je za nas veliki udarac, nadam se da nas razumete. Teško je govoriti na ovu temu. Neka su sva deca živa i zdrava- kratko je poručio muzičar.

Tamara i Emir imaju dve ćerke, dok pevač iz prethodnog braka ima još troje dece.