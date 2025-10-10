Slušaj vest

Stars Specijal u potpuno drugačijem ruhu i duhu, od nedelje, 12. oktobra!

Nova-stara voditeljska postava, koju čine Olivija Jontić i Ivan Kleut, izveštavaće vas o najaktuelnijim dešavanjima na domaćoj ali i svetskoj šoubiz sceni!

Ono što Stars Specijal razlikuje od ostalih zabavnih emisija jesu ekskluzivni intervjui, ali i sočan, šaljivi ton našeg voditeljskog para.

Ovonedeljnu emisiju posvetićemo i Halidu Bešliću, legendarnoj muzičkoj zvezdi, čiji je odlazak potresao ceo region. Naša ekipa, na čelu sa novinarom Aleksandrom Panićem, donosi ekskluzivni materijal iz Sarajeva, dok će gledaoci imati priliku da čuju i šta su o jugoslovenskoj zvezdi rekle njegove mnogobrojne kolege i prijatelji.

Sa druge strane, pratili smo i ostala dešavanja koja su obeležila nedelju za nama.

Budite uz Kurir televiziju i Stars Specijal u nedelju od 15 časova.