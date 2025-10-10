Slušaj vest

Borislav Terzić Terza pobedneo je nakon saznanja da Mina Verbaški nema nikakve emocije prema njemu, te je pokazao ljubomoru zbog njenog intenzivnog druženja sa Asminom Durdžićem.

- Nismo bili zajedno ni pola sata, a bili smo zajedno. Ona se od Asmina ne odvaja - rekao je Terza-

Terzi smeta Asmin

- Nije normalno da kada imaš dečka, dođe tvoj drug i grli te pored tvog momka - istakla je Matora.

- Samo me je zavlačila - istakao je Terza.

