Borislav Terzić Terza pobedneo je nakon saznanja da Mina Verbaški nema nikakve emocije prema njemu, te je pokazao ljubomoru zbog njenog intenzivnog druženja sa Asminom Durdžićem.

- Nismo bili zajedno ni pola sata, a bili smo zajedno. Ona se od Asmina ne odvaja - rekao je Terza-

Terzi smeta Asmin

Borislav Terzić Terza o prošlosti Milice Veličković Foto: Printscreen You Tube

 - Nije normalno da kada imaš dečka, dođe tvoj drug i grli te pored tvog momka - istakla je Matora.

- Samo me je zavlačila - istakao je Terza.

