Terza šokiran Minom Vrbaški, misli da joj se sviđa Asmin
Stars
TERZA OČAJAN NAKON ŠTO SE MINA ODLUČILA ZA ASMINA! U programu uživo potpuno podivljao, učesnici šokirani (VIDEO)
Slušaj vest
Borislav Terzić Terza pobedneo je nakon saznanja da Mina Verbaški nema nikakve emocije prema njemu, te je pokazao ljubomoru zbog njenog intenzivnog druženja sa Asminom Durdžićem.
- Nismo bili zajedno ni pola sata, a bili smo zajedno. Ona se od Asmina ne odvaja - rekao je Terza-
Terzi smeta Asmin
Borislav Terzić Terza o prošlosti Milice Veličković Foto: Printscreen You Tube
Vidi galeriju
- Nije normalno da kada imaš dečka, dođe tvoj drug i grli te pored tvog momka - istakla je Matora.
- Samo me je zavlačila - istakao je Terza.
Detaljnije u nastavku ovog teksta:
Pogledajte dodatni snimak:
Reaguj
Komentariši