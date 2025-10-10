Slušaj vest

Halid Bešlić govorio o svojoj karijeri i povratku na beogradsku scenu u intervjuu iz 2011, godinama pre nego što nas je napustio u 72. godini života. Njegove reči danas imaju još veću težinu, kao podsetnik na umetnika koji je ostavio neizbrisiv trag na muzičkoj sceni Balkana.

Legendarni pevač narodne muzike iz Sarajeva, dao je 2011. godine veliki intervju za Danas. Intervju je otkrio ne samo njegov pogled na savremenu muzičku scenu, već i razloge zbog kojih Bešlić nije dugo nastupao u Beogradu, uprkos statusu jedne od najvećih zvezda Balkana.

Savremena muzička scena i mladi talenti

Bešlić je u razgovoru istakao da današnja muzička scena obiluje brojnim mladim talentima, proizvedenim pre svega kroz emisije za mlade pevače. Iako su mnogi od njih izuzetno talentovani, priznaje da je teško pratiti sve što se događa jer publiku zbunjuje ogroman broj novih izvođača.

"Mlad pevač koji peva deset godina tek tada može da kaže – e sad je karijera preda mnom", rekao je Bešlić, ističući kako je nekada bilo lakše stvoriti hit.

U njegovom vremenu, JRT šema i jedan televizijski kanal omogućavali su ogromnu gledanost, deset miliona ljudi je moglo da vidi izvođača jednom kada se pojavi na ekranu, a pesma bi brzo postala hit. Danas, međutim, fragmentacija televizijskih kanala i brojnost platformi otežava mladim pevačima da dopru do publike, a karijera se stvara sporije i zahtevnije.

Razlozi zbog kojih nije nastupao u Beogradu

Bešlić se osvrnuo i na svoje nastupe u Srbiji. Tokom ratnih godina i neposredno nakon rata, pa sve do 2003. godine, pevao je u privatnim klubovima i manjim gradovima poput Prijepolja, Novog Pazara i Sandžaka. Zvanični koncert u Beogradu, međutim, nije imao.

On je objasnio da su razlozi višestruki:

Rat i posledice u kulturnim i društvenim odnosima otežavali su organizaciju velikih događaja.

Kasnije, kada se situacija stabilizovala, umetnici su želeli sigurnost da će napuniti hale i biti dobro prihvaćeni.

Lično, Bešlić nije želeo da preuzima rizik i smatrao je da je bolje sačekati trenutak kada će publika zaista želeti da ga vidi.

"Ja lično nisam hteo da idem u rizik. Jer, ako ne napunim Arenu, ja imam rizik", rekao je Bešlić, naglašavajući važnost pažljivog planiranja velikih koncerata.

Privatni dolasci u Beograd

Iako nije imao zvanične koncerte, Bešlić je često dolazio u Beograd privatno, ili na manja okupljanja, svadbe i porodične proslave. Jedan od tih trenutaka bio je nastup na svadbi ćerke Raše Radovanovića, kao i proslava osamnaestog rođendana kod kuma u Beogradu.

Ovi privatni nastupi pokazivali su njegovu posvećenost publici i prijateljima, ali i činjenicu da njegovo prisustvo u glavnom gradu Srbije nije bilo potpuno odsutno.

Povratak na beogradsku scenu

Bešlić je priznao da ga je publika u jednom trenutku možda malo zaboravila, ali podaci i interesovanje ukazivali su na veliku potražnju. Zato je planirao veliki koncert u Beogradu, verujući da će Arena biti ispunjena, pa čak i razmišljao o eventualnom proširenju na više sala.

Poslednji nastup Halida Bešlića pred beogradskom publikom

Među pesmama koje su omiljene publici je i "U meni jesen je", a upravo je to bila jedna od pesama koju je Halid poslednji put uživo izveo pred mnogobrojnom publikom u Beogradu.

Naime, on je u novembru prošle godine bio gost na koncertu Borisa Režaka u MTS dvorani. Publika je uglas pevala zajedno sa legendarnim pevačem, a ispostaviće se je to bila poslednja prilika da ovog pevača čuju uživo.

Iako je i tada navljeno da bi Halid mogao da održi ponovo solistički koncert u Beogradu, koji su mnogi i priželjkivali, pevač nije dočekao taj trenutak.

