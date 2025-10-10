Slušaj vest

Pevačica Sanja Maletić se sa knedlom u grlu prisetila prijateljstva s pokojnim pevačem Halidom Bešlićem, otkrivši da je pevao čak i dok je bio u bolnici.

Pevač Halid Bešlić preminuo je 7. oktobra nakon duge borbe s teškom bolešću, a za njim tuguje ne samo njegova brojna publika, već i svi koji su ga poznavali. Mnoge javne ličnosti oprostile su se od kolege i prijatelja, a to je učinila i Sanja Maletić koja je sa knedlom u grlu progovorila o njihovom prijateljstvu

- Izgubila sam velikog prijatelja. Poznajemo se 30 godina. Drugovali smo. Jeli smo, pili smo zajedno, pevali. On mi je učinio jednu od najvećih radosti u životu u Tuzli. Kada sam izdala "S vremena na vreme", on me je pozvao da budem gost na njegovom koncertu u "Mejdanu". Ja sam kao devojka slušala rok i pop, nisu se nešto narodnjaci slušali. Ja sam bila na svakom koncertu u toj sportskoj dvorani. To mi je bilo jedno od najvećih zadovoljstava u životu da budem njegov gost. Trideset godina drugovanja, trideset godina ljubavi. Hvala mu što mi je dozvolio da ga volim toliko koliko sam ga volela. On je sve nas voleo toliko tim velikim srcem. Što je u Srbiji bio Džej, to je u Bosni i Hercegovini bio Halid. To su te široke duše, koje ništa ne traže, a daju - rekla je Sanja Maletić u emisiji "In3gantno".

Ona je otkrila kako su izgledali poslednji dani Halida Bešlića koje je proveo na odeljenju onkologije, gde je inače bila smeštena i njegova supruga Sejda koja se takođe susreće sa zdravstvenim problemima.

- Ja sam bila na vezi sa Fahrudinom Pecikozom. On ga je odveo u bolnicu i sve vreme je bio uz njega. Rekao mi je ovako: "Sanja, jako mi je bilo teško da shvatim, a onda kada sam shvatio da je to tako, pa neka ode bar pevajući". On je pevao u bolnici, sa ostalim bolesnicima pevao je sevdah. Nije prijatno zvati bolesnika. Rekla sam mu samo da mu kaže kada ga vidi da ga volim uvek i zauvek. Tako smo se oprostili - ispričala je pevačica u suzama.

Sin se potresnim rečima oprostio od oca

Halid Bešlić je iza sebe ostavio neutešnu suprugu Sejdu, unučiće i sina Dina koji je na svom Instagram nalogu podelio porodičnu fotografiju i oprostio se od oca.

- Dragi moj tata, voleo bih svašta nešto napisati, ali nemam snage za to. Samo znam da ćeš puno faliti ovoj ekipi na slici, a pogotovu tvojoj Lamiji i tvom Belminu - napisao je.

- Volimo te puno i znaj da te nikada nećemo izneveriti. S ponosom ću nositi tvoje prezime i breme koje si mi ostavio. Tvoj Dino - napisao je Dino uz zajedničku porodičnu fotografiju.

