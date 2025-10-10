Pevačica Mia Borisavljević danas će otvoriti još jedan fitnes centar, a u njemu će raditi i Nina Đogani . Za njenu majku Anabelu Atijas, to je bio logičan sled s obzirom na to da se Nina ceo život bavi fitnesom, da godinama trenira i vodi računa o svom izgledu.

- Ona je ceo život u sportu, bila je ozbiljan tekvondo takmičar. Sport je privlači, završila je školu za personalnog trenera i ovo je trenutno najviše privuklo. Mlada je i želela je da počne od fitnesa i da gradi trenersku karijeru. Ona to baš voli i sva je u tome - kaže Anabela Atijas.

Anabela tvrdi da Ninu muzika nije privlačila

- Ona je baš skroz drugačija, totalno sportski tip. Ona ne voli ni da se eksponira javno. Bićemo na otvaranju da je podržimo. Nisam jok davala savete vezano za posao, jer ona to voli i posvećena je. Kad je taj sportski deo u pitanju ona meni obično daje savete. Obučila se za to, ima dobre diplome. Rekla sam joj samo da uživa i da je mnogo lepo što može da radi ono što voli. Drago mi je što je dobila šansu kod Mie da pokaže šta zna. Bila sam u fazonu, zaboravite svi da je moja ćerka, sve po zasluzi. Rođena je za to, na pravom je mestu i radi ono što voli - kaže Anabela.