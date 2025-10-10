Slušaj vest

Supruga Ognjena Amidžića, Mina Naumović podelila fotografiju iz porodičnog doma na kojoj se vidi kako se voditelj sa sinom igra na naslonu garniture, što je sve iznenadilo.

Mina Naumović, koja je drugi put u blagoslovenom stanju, redovno na mrežama deli trenutke iz svog privatnog života, što je bio slučaj i sada.

Ognjena javnost ovakvog nije videla

Naime, supruga Ognjena Amidžića je na svom Instagramu podelila fotografiju na kojoj se vidi kako se ponosni tata igra sa svojim naslednikom Perunom.

Ognjen Amidžić u kućnom izdanju
Ognjen Amidžić u kućnom izdanju Foto: Printscreen

 Ono što možemo zapazoto na fotki jeste da se mali Perun popeo na naslon garniture, a tik iza njega je bio i sam voditelj, koji je pazio da dečak ne padne.

"Regularan dan u našoj ne baš tako regularnoj porodici", napisala je Mina u opisu fotografije.

Ne propustiteStarsOVAKO JE LIKVIDIRAN OTAC OGNJENA AMIDŽIĆA: Detalji lede krv, on nije jedini u koga su sasuli metke: Bolno priznanje voditelja: Policajci su nam došli na vrata..
zoz-8197.jpg
StarsVRELA FOTOGRAFIJA MINE NAUMOVIĆ: Objavila sliku iz arhive, pa je obrisala: Iskresano telo u minijaturnjem donjem vešu i pirsing...
Mina Naumović na odmoru
Stars"ON SEDI U UDOBNOJ FOTELJI, A PROĆI ĆE MILION GODINA DA..." Milan Mitrović potkačio Ognjena Amidžića, spustio ga na zemlju: Radi 20 godina, glupo je!
ognjen.jpg
StarsZAVIRITE U LUKSUZNU NEKRETNINU AMIDŽIĆA: Iskeširali 100.000 € samo za renoviranje, kompletan stan urađen po "poslednjoj modi" (FOTO)
pinkrs_slavlje_20092024_0165.JPG

 Pogledajte dodatni snimak:

OGNJEN AMIDŽIĆ I RADA MANOJLOVIĆ ŠOKIRALI TAKMIČARE! Specijalni gosti o odnosu sa Draganom Mirković: Ona je pionir u mnoštvu toga Izvor: Kurir televizija