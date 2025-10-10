Slušaj vest

Supruga Ognjena Amidžića, Mina Naumović podelila fotografiju iz porodičnog doma na kojoj se vidi kako se voditelj sa sinom igra na naslonu garniture, što je sve iznenadilo.

Mina Naumović, koja je drugi put u blagoslovenom stanju, redovno na mrežama deli trenutke iz svog privatnog života, što je bio slučaj i sada.

Ognjena javnost ovakvog nije videla

Naime, supruga Ognjena Amidžića je na svom Instagramu podelila fotografiju na kojoj se vidi kako se ponosni tata igra sa svojim naslednikom Perunom.

Ognjen Amidžić u kućnom izdanju Foto: Printscreen

Ono što možemo zapazoto na fotki jeste da se mali Perun popeo na naslon garniture, a tik iza njega je bio i sam voditelj, koji je pazio da dečak ne padne.

"Regularan dan u našoj ne baš tako regularnoj porodici", napisala je Mina u opisu fotografije.

Pogledajte dodatni snimak: