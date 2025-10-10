Slušaj vest

Samir Kadrić, bosanskohercegovački harmonikaš i muzički producent, bio je dugogodišnji saradnik, prijatelj, desna ruka i gotovo član porodice legende narodne muzike – Halida Bešlića. Njihovo neraskidivo prijateljstvo i profesionalna saradnja trajali su više od 33 godine, a sve je počelo još davne 1991. godine u nemačkom Štutgartu, gde su se prvi put sreli.

Već pri prvom susretu, kako Samir u srceparajućoj ispovesti otkriva, prepoznali su sličan senzibilitet, energiju i životne vrednosti. Halid je tada, impresioniran bendom u kojem je Samir svirao, prišao i ponudio saradnju. Od tog trenutka, postali su nerazdvojni - kako na bini, tako i u životu.

Nakon prvog susreta postali nerazdvojni

- Mi smo živeli 24 sata zajedno – od bine do života. Gubitak moje porodice. Takva sudbina nas je spojila. Više smo spavali zajedno nego sa ženama. Ja sam znao njegov život – to je jedini čovek na svetu koji nije imao osobu s kojom je bio u svađi.

- Silom prilika sam svirao u jednom mestu pored Štutgarta, gde je on bio gost večeri. Mi smo imali dobar bend – što je njemu falilo. Kompletan bend koji prati pevača. Odveo me je na stranu i pitao: "Možeš li?". A u to vreme nije bilo kao danas – da ti takva veličina ponudi saradnju. Rekao mi je: "Imam nešto dogovoreno – par jugoslovenskih klubova da odsviramo, pa da vidimo dalje." Ja mu kažem: "Rado bih. Hvala ti na ponudi."

- Ta ponuda mi je tada otvorila značajnu ulogu u životu. Pitanje je da li bih danas bio živ da sam se vratio. Odradili smo nekoliko svirki i rekao mi je: "Ako hoćeš – ostani sa mnom."Od tog dana, pa sve do njegovih poslednjih dana, nismo se razdvajali.

Sin je bio uz njega do poslednjeg momenta

Zadnji koncert imao je u Banjaluci, 15. avgusta. Lice mu je požutelo – jer mu je jetra otkazivala. Nadali smo se do poslednjeg trenutka, ali smo znali kako stvari stoje. To je neverovatna stvar. Ovim putem želim da odam veliku zahvalnost njegovom sinu – koji je veliki heroj. Svaki dan je bio s njim, 24 sata.

- Ja sam malo osetljiviji, bežao sam... Dino je to podnosio. Trebalo je to i fizički i psihički izdržati. Retko sam video da je neko posvetio toliku pažnju.“

Sin se potresnim rečima oprostio od oca

Halid Bešlić je iza sebe ostavio neutešnu suprugu Sejdu, unučiće i sina Dina koji je na svom Instagram nalogu podelio porodičnu fotografiju i oprostio se od oca.

- Dragi moj tata, voleo bih svašta nešto napisati, ali nemam snage za to. Samo znam da ćeš puno faliti ovoj ekipi na slici, a pogotovu tvojoj Lamiji i tvom Belminu - napisao je.

- Volimo te puno i znaj da te nikada nećemo izneveriti. S ponosom ću nositi tvoje prezime i breme koje si mi ostavio. Tvoj Dino - napisao je Dino uz zajedničku porodičnu fotografiju.

Sahrana u ponedeljak

Halid Bešlić je preminuo na Klinici za onkologiju u Sarajevu, nakon borbe s teškom bolešću. Poslednji oproštaj biće u ponedeljak, 13. oktobra. U Narodnom pozorištu Sarajevo će s početkom u 11 sati biti održana komemoracija.

Dženaza će biti klanjana u 13.30 u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a u 15 sati će biti sahranjen na gradskom groblju Bare.

