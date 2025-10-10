Slušaj vest

Samir Kadrić, bosanskohercegovački harmonikaš i muzički producent, bio je dugogodišnji saradnik, prijatelj, desna ruka i gotovo član porodice legende narodne muzike – Halida Bešlića. Njihovo neraskidivo prijateljstvo i profesionalna saradnja trajali su više od 33 godine, a sve je počelo još davne 1991. godine u nemačkom Štutgartu, gde su se prvi put sreli.

Već pri prvom susretu, kako Samir u srceparajućoj ispovesti otkriva, prepoznali su sličan senzibilitet, energiju i životne vrednosti. Halid je tada, impresioniran bendom u kojem je Samir svirao, prišao i ponudio saradnju. Od tog trenutka, postali su nerazdvojni - kako na bini, tako i u životu.

Nakon prvog susreta postali nerazdvojni

Halid Bešlić Foto: Dragana Udovičić, Petar Aleksić, Petar Aleksić

- Mi smo živeli 24 sata zajedno – od bine do života. Gubitak moje porodice. Takva sudbina nas je spojila. Više smo spavali zajedno nego sa ženama. Ja sam znao njegov život – to je jedini čovek na svetu koji nije imao osobu s kojom je bio u svađi.

- Silom prilika sam svirao u jednom mestu pored Štutgarta, gde je on bio gost večeri. Mi smo imali dobar bend – što je njemu falilo. Kompletan bend koji prati pevača. Odveo me je na stranu i pitao: "Možeš li?". A u to vreme nije bilo kao danas – da ti takva veličina ponudi saradnju. Rekao mi je: "Imam nešto dogovoreno – par jugoslovenskih klubova da odsviramo, pa da vidimo dalje." Ja mu kažem: "Rado bih. Hvala ti na ponudi."

- Ta ponuda mi je tada otvorila značajnu ulogu u životu. Pitanje je da li bih danas bio živ da sam se vratio. Odradili smo nekoliko svirki i rekao mi je: "Ako hoćeš – ostani sa mnom."Od tog dana, pa sve do njegovih poslednjih dana, nismo se razdvajali.

Sin je bio uz njega do poslednjeg momenta

Zadnji koncert imao je u Banjaluci, 15. avgusta. Lice mu je požutelo – jer mu je jetra otkazivala. Nadali smo se do poslednjeg trenutka, ali smo znali kako stvari stoje. To je neverovatna stvar. Ovim putem želim da odam veliku zahvalnost njegovom sinu koji je veliki heroj. Svaki dan je bio s njim, 24 sata.

- Ja sam malo osetljiviji, bežao sam... Dino je to podnosio. Trebalo je to i fizički i psihički izdržati. Retko sam video da je neko posvetio toliku pažnju.“

Sin se potresnim rečima oprostio od oca

Sarajevo zavijeno u crno nakon smrti pevača Foto: Petar Aleksić

Halid Bešlić je iza sebe ostavio neutešnu suprugu Sejdu, unučiće i sina Dina koji je na svom Instagram nalogu podelio porodičnu fotografiju i oprostio se od oca.

- Dragi moj tata, voleo bih svašta nešto napisati, ali nemam snage za to. Samo znam da ćeš puno faliti ovoj ekipi na slici, a pogotovu tvojoj Lamiji i tvom Belminu - napisao je.

- Volimo te puno i znaj da te nikada nećemo izneveriti. S ponosom ću nositi tvoje prezime i breme koje si mi ostavio. Tvoj Dino - napisao je Dino uz zajedničku porodičnu fotografiju.

Sahrana u ponedeljak

Halid Bešlić je bio vezan za suprugu Sejdu Foto: Pritnsceen /instagram, Kurir / Dragana Udovičić, Printscreen

Halid Bešlić je preminuo na Klinici za onkologiju u Sarajevu, nakon borbe s teškom bolešću. Poslednji oproštaj biće u ponedeljak, 13. oktobra. U Narodnom pozorištu Sarajevo će s početkom u 11 sati biti održana komemoracija.

Dženaza će biti klanjana u 13.30 u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a u 15 sati će biti sahranjen na gradskom groblju Bare.

kurir.rs/vijesti ba

