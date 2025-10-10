Slušaj vest

Voljeni Halid Bešlić biće ispraćen na večni počinak 13. oktobra.

- Povorka sa vozilom, u kojem će biti telo Halida Bešlića, posle klanjanja dženaze u Begovoj džamiji kretaće se kroz Ferhadiju, a na glavnu ulicu će se uključiti kod Večne vatre. Tužna povorka ići će dalje prema gradskom gorblju Barama i svi građani koji žele da se oproste od Halida Bešlića moći će to da učine- saopštili su iz menadžmenta Halida Bešlića.

Na svečanosti oproštaja od umetnika koji je ostavio dubok trag na muzičkoj sceni, govoriće njegovi bliski prijatelji i saradnici - Dino Merlin, Emir Hadžihafizbegović i Enis Bešlagić.

Koliko je Sarajevo volelo Halida Bešlića, pokazuje i činjenica da i nakon tri dana od njegove smrti, još uvek se žali i tuguje.

1/4 Vidi galeriju Halid Bešlić i Halid Muslimović cenili su se i poštovali tokom života i karijere Foto: Kurir, Printscreen/Premijera, Marina Lopičić, Petar Aleksić

Velikan muzičke scene Halid Bešlić preminuo je u 72. godini života, a predsednik Sarajevo taksija, Enver Sljugić je zajedno sa svojim kolegama taksistima odlučio da na dan njegove dženaze svim građanima omogući besplatan prevoz na Bare, gde će Bešlić biti ukopan.

- Halid Bešlić je bio naš brat. Celi život Halid i Sarajevo taksi su živeli zajedno. On među nama ima prijatelja, rođaka. Radi se o velikom čoveku. Odlučili smo da ko god krene na dženazu, imaće besplatnu vožnju - kazao je Suljagić za portal "Avaza".

Dan žalosti

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine proglasila je ponedeljak Danom žalosti u znak poštovanja prema umetniku koji je svojim glasom, delima i ličnošću ujedinio generacije.

- Ovom odlukom odajemo počast Halidu Bešliću, čije su pesme ostavile neizbrisiv trag na muzičkoj sceni i postale deo našeg zajedničkog kulturnog nasleđa - navedeno je u saopštenju.

Kurir / Alo

Pogledajte dodatni snimak: