Kako se ranije pisalo, ćerka pevačice Elme Sinanović, Hulija bila je u vezi sa bogatim šeikom iz Katara.

Elmina naslednica je navodno trebala da stane sa njim na ludi kamen, a pevačica je navodno bila oduševljena budućim zetom, dok, tamo su svi bili očarani Hulijinom lepotom i tretirali su je kao princezu.

- Elma je oduševljena budućim zetom, šeikom iz Katara. Tamo su svi očarani Hulijinom lepotom. Tretiraju je kao princezu. Oni se zabavljaju već neko vreme i odmah su svi znali da su njih dvoje stvoreni jedno za drugo. Hulija je sada na relaciji Katar-Srbija, ali će se u nekom trenutku skroz preseliti tamo. Elma i Hulija su jako vezane - pričao je izvor.

"I onda, jednog dana, pojavio se on. Mali, jedva dva meseca, stoji na vratima, plače i udara glavicom da ga pustimo. Mama pita strica da li je njegov, a on kaže: „Nikad ga nisam video.“ I meni je to odmah bio znak ,ovaj mali je došao kod nas s razlogom".

"Za razliku od drugih mačaka koje su bežale čim im priđeš, on je bio drugačiji. Preo je, tražio da ga mazimo, uvlačio se u krilo kao da je oduvek tu. Iako sam imala napade alergije, stavila sam tri maske i okupala ga, pa polako unosila u kuću. Malo po malo, postao je deo našeg doma i mog srca".

"Bila sam uplašena kako će reagovati moja tri psa, veliki kog sam spasila s ulice pre devet godina i dva mala. Ali svi su ga prihvatili kao svog. Danas jedu zajedno, spavaju zajedno i stvarno živimo kao prava mala porodica. On je nekad bio samo lutalica, a sad je moj, moj mir i moja najmekša ljubav. I da dodam,zauvek sam za spasavanje i udomljavanje, a ne kupovinu" - napisala je Hulija.

Elma o budućem zetu

Iako se povodom ove teme nije oglašavala ni Elma, a ni Hulija, vlasnica velikih hitova se svojevremeno osvrnula na ćerkinu udaji, a uz to je imala i važnu poruku za zeta.

- Jao, udaće se Hulija valjda. Samo znam da ću biti na strani svog budućeg zeta. Podržavam ga i unapred žalim. Ona je posebna. Opasnica jedna, totalna suprotnost meni. Nema ništa na mene, totalno je drugačija. Ja sam dobrica, a ona gazi samo. Radikalna je - samo crno-belo, nema ništa sivo. Ide sad za Katar, biće tu svašta nešto - uz osmeh je rekla Elma pred kamerama emisije "Ekskluzivno".

