Slušaj vest

Dača Virijević ušao je ju žestok verbalni obračun sa Lukom Vujovićem, usled čega su jedan drugom sasuli sve u lice.

- Luka, ti imaš skoro četrdeset godina, a ja dvadeset. Tebi ne treba bacanje Janjuševih slika, da li ti svestan toga? Dopisivao si se sa podrškom, to ne treba da radi ozbiljan čovek - kazao je Dača.

- Ja se nisam dopisivao sa podrškom. Ja sam se oglasio samo kada je bila reč da sam ostavio Aneli. Još par puta sam se oglasio da se zahvalim kada su nam poklone davali - istakao je Luka.

- Svakao nemaš pravo na to da govoriš kako sam ja neozbiljan, jer sam od tebe mlađi skoro dvadeset godina - rekao je Dača.

1/5 Vidi galeriju Luka Vujović najavio raskid Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

Svađa se zakuvala

- Ja te nisam ponižavao, ja sam samo komentarisao - rekao je Dača.

- Je l' se ja tebi mešam kad se raspravljaš sa Miljanom? Dačo, molim te, ispadaš smešan. U mojim očima si dobar momak, ali nemoj da radiš stvari od kojih nemaš ništa. Ja sam imao danas prava da nominujem, a ti mi nisi dao da progovorim kako valja - dodao je Luka.

- Ja nisam mogao da nominujem tokom ''Nominacija'' u subotu. Ja te sa svojih dvadeset godina uvek demantujem, sram te bilo. Moraš da shvatiš da nije bilo Aneli, tebe ne bi ni bilo. Vremenom si se vezao za nju - kazao je Dača.

- Ja samo sebe volim. Kad nekog zavolim, on je deo mene dok mi je dobar i dok imam dobro od osobe. Sve dok to traje, dobro je - kazao je Luka.

- Ja komentarišem kako tvoje, tako i Aneline postupke od samog početka. To što sam trenutno na Asminovoj strani, ne znači da će zauvek biti tako. Videćemo šta će se dalje dešavati - istakao je Dača.

Detaljnije u nastavku ovog teksta:

Pogledajte dodatni snimak: