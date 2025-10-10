Slušaj vest

Gagi Đogani se danas pojavio na otvaranju teretane u kojoj će raditi njegova mlađa ćerka Nina Đogani.

Na samom početku je priznao da je presrećan što je njegova mezimica našla posao, a pored toga je istakao i da mu je drago jer je ona pronašla zanimanje koje je ispunjava.

- Nina je oduvek imala talenta u svakom smislu, znala je da peva, da igra... Mi smo bili tu da je podržimo i u svakom sportu koji je trenirala. Mi nismo hteli da je forsiramo, pustili smo je da se pronađe u nečemu i napokon se sad pronašla i verujem da će se ovde zadržati. Ona stalno ide u teretanu i ozbiljna je po pitanju treninga. Ona ima znanje i edukaciju - rekao je Gagi, pa se dotakao svojih zetova:

1/9 Vidi galeriju Anabela Atijas Foto: Instagram, printscreen YT, Damir Dervišagić

- Sa Nininim dečkom imam isto super odnos, ali ne mogu da izaberem ko mi je draži, da li Marko ili Ninim dečko, ne mogu da ih odvajam. Naravno da mi je Marko bliži, ali moram da pazim na drugu stranu da mi se mlađa ćerka ne naljuti. I njen dečko je stvarno super, nemam ništa loše da kažem za njega, a Marko je neka posebna priča. On me oseti kao da smo i više od prijatelja, kao da mi je brat, što možda i ne treba da bude tako ipak mi je on zet. Kod nas nema te distance, ne mogu, mnogo mi je drag i mnogo ga gotivim.

Odnos sa Andrejom

Đogani je zatim otkrio da je u super odnosima sa sadašnjim mužem svoje bivše žene, Anabele Atijas, Andrejom Atijasom.

- Mi smo uvek bili super. Kada se to desi, svi prođemo kroz neku turbulenciju, ali normalni ljudi se vraćaju u odnos. Kada se Andrej i ja nađemo, pričamo samo o poslu. On se razume u posao i ima dosta dobrih sugestija... Sa njim nikada nisam imao problem i to se vidi u našem odnosu, mi smo se uvek poštovali - istakao je denser.

O ljubavi

Gagi kaže da bi se opet oženio kada bi njegova partnerka to želela.

1/8 Vidi galeriju Gagi Đogani Foto: Nenad Kostić, Kurir, Printscreen/Instagram

- Bio sam u vezi četiri godine, sad pravim pauzu. Pravi neki rezime. Ne razmišljam o tome. Ljubav se desi. Razočaran sam u ljubav bio više puta, ali verujem u nju. Bez ljubavi život nema smisla. Papir ne znači ništa, ako se pojavi žena kojoj to znači, bih, za ljubav sve. I dete, što da ne - ispričao je Gagi za kraj.

kurir.rs/informer

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP555 Izvor: Kurir TV

Anabela i Gagi ponovo zajedno! Progovorili o pomirenju: "Bilo je svega i svačega" Na samom početku je priznao da je presrećan što je njegova mezimica našla posao, a pored toga je istakao i da mu je drago jer je ona pronašla zanimanje koje je ispunjava. - Nina je oduvek imala talenta u svakom smislu, znala je da peva, da igra... Mi smo bili tu da je podržimo i u svakom sportu koji je trenirala. Mi nismo hteli da je forsiramo, pustili smo je da se pronađe u nečemu i napokon se sad pronašla i verujem da će se ovde zadržati. Ona stalno ide u teretanu i ozbiljna je po pitanju treninga. Ona ima znanje i edukaciju - rekao je Gagi, pa se dotakao svojih zetova: