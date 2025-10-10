Slušaj vest

Smrt pevača Halida Bešlića pogodila je ceo region, a njegova sahrana biće održana u ponedeljak 13. okotobra, kada je ujedno proglašen i dan žalosti u Bosni i Hercegovini.

Svi gosti iz regiona koji krenu na sahranu legendarnog pevača imaće besplatnu vožnju u vozilima Sarajevo taksija.

"Sarajevo je najjače kada nam je najteže. Smrt Halida Bešlića je veliki gubitak za Sarajevo. BiH, ai i ceo region. Halid je bio naš brat. On među nama ima prijatelja, rođaka. Besplatna vožnja na sahranu za naše prijatelje iz regona koji su došli sa nama da podele bol je najmanje što možemo učiniti. Sva vozila Sarajevo taksija u ponedeljak imaće na sebi sliku Halida Bešlića" - rekao je Sljugić za portal Avaz.

Dan žalosti u Bosni

Inače, kako je obrazloženo, na inicijativu velikog broja građana i građanki dan sahrane i komemoracije velikana BH. narodne muzike Halida Bešlića proglašen je Danom žalosti u Federaciji BiH. Ovom odlukom Vlada Federacije BiH odaje počast Halidu Bešliću, koji je preminuo 7. oktobra 2025. godine, a čije su pesme ostavile trag na muzičkoj sceni i postale dio naše zajedničke kulturne baštine.

Odali mu poštovanje

U Narodnom pozorištu Sarajevo će s početkom u 11 sati biti održana komemoracija. Sahrana će biti u 15 sati na gradskom groblju Bare. Porodica je objavila umrlicu, a kao ožalošćeni se navode supruga Sejda, sin Dino, snajka Mahia, unuci Lamia i Belmin-Kan i četiri Halidove sestre: Šemsa, Sevla, Fehka i Šefka, sa još 25 familija.

