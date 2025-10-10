Slušaj vest

Pevačica Tina Ivanović je već duže vreme u medijskoj ilegali, a protekli period je za nju bio izuzetno težak. Izgubila je majku, a posle 25 godina braka usledio je i razvod sa njenim partnerom, Zvezdanom Anđićem.

O ovom mučnom periodu pevačica je nedavno govorila.

- Ne mogu da kažem da je lakše, ali biće valjda jednog dana. Ipak je iza nas dug period, tako da nije lako zaboraviti sve lepe trenutke, to je to... - poručila je pevačica tad i otkrila svoje planove.

- Možete čekati nove pesme, jedna pesma je gotova i samo čekaju na mene da uđem u studio da otpevam. Neću ništa da pričam unapred, ali biće.. Ja moram da se pohvalim da se moje pesme slušaju i pevaju i posle 20 godina... - rekla je Tina tad i dodala:

- Mislim da svako treba da se bori za sebe i da ulaže u svoje pesme, ali je tolika sada navala za tim kaverima... Ne pitam se ja puno oko toga, autor se pita, ali autor ima poštovanje prema pevačima, mislim da bi bilo bezbeze da neko snimi ''Kabrio Porše'' ili ''Bundu od nerca''. Mislim da je bolje da ulože novac u svoj hit neki, da imaju iza sebe nešto. Malo sam sebi dala oduška, ali biće radno i paradno ove godine, kao i svake godine - poručila je folkerka u emisiji "Premijera Vikend-Specijal".

Pukla ljubav nakon 25 godina

Podsetimo, pevačica Tina Ivanović i Zvezdan Anđić razveli su se nakon 25 godina braka, a Zvezdan je nedavno otvoreno progovorio o razlozima zbog kojih je došlo do kraha njihovog odnosa.

- Uživao sam sa Tinom punih 25 godina, ne kajem se. Tina je žena koju sam voleo najviše na svetu i dalje je volim - rekao je Zvezdan.

- Kada se vratila iz Frankfurta, preuzeo sam sve i vodio sam njenu karijeru. Bio sam zadužen za organizaciju, pogađao poslove u njeno ime, naplaćivao iste... - istakao je on.

Zvezdan je priznao da su ga često nervirali naslovi u novinama, a jednog dana ga je Saša Popović pozvao i savetovao mu da se smiri.

- Saša me je jednom prilikom pozvao i zamolio da se smirim, da je sve to šou-biz. Iskreno, nisam znao da to sve tako funkcioniše, ali naravno vremenom sam shvatio - rekao je Anđić, pa otkrio kakav je bio suprug pevačici.

- Perfektan, nikada je nisam prevario, niti sam se muvao sa drugim devojkama. Dopisivao se jesam sa drugim devojkama, ali nikada nisam zakazivao sastanke - priznao je on i istakao da su u tom odnosu oboje bili ljubomorni.

- Tina i ja smo bili ljubomorni, bili smo ljubomorni na pravu ljubav koju smo ona i ja imali - tvrdio je on za "NovoMusic" Jutjub kanal.

