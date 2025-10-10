Slušaj vest

Čitav region potresen je zbog smrti legendarnog pevača narodne muzike Halida Bešlića, a njegovi hitovi poput "Miljacke", "Beograđanka", "Hej, ljubavi u dalekom gradu", "Romanija" i mnogi drugi odzvanjaju ulicama Sarajeva, a uz njih će, zasigurno, živeti još dugo.

Halid se poslednjih meseci lečio na Kliničkom centru u Sarajevu, gde je zatim bio prebačen na odeljenje onkologije. Bešlić je 7. novembra izgubio životnu bitku u 71. godini, a sada je u razgovoru njegov prijatelj, glumac Enis Bešlagić govorio o njegovim poslednjim trenucima.

Kako je istakao, do zadnjeg trenutka, Halid je bio okružen ljudima koji su ga voleli i koje je voleo, a u bolje sutra verovao je do samog kraja borbe sa opakom bolešću.

"Halidovi poslednji dani su izgledali tako da ako čovek odlazi sa ovoga sveta i poželeo, a to je da te obilaze tvoji prijatelji, da imaš vreme da stigneš da se sa njima i pozdraviš i ispričaš. Svima će nama taj period doći, ali imao je vremena i sve nas da primi i saslušati nas, čuti, i ispričati se i porodici uputiti još koju toplu, lepu reč... On je uvek bio pozitivan uvek je verovao da će to biti sve dobro, na kraju, tako je trebalo biti, nekada vam je zapisano to. Ali on je stvarno bio pozitivac, nikada on čovek nije bio u depresiji..."

"Dosta je čitao. Čim je došao u bolnicu, odmah je tražio knjige. Inače, Halid je jedan od ljudi koji je mnogo čitao knjiga i verujem da mnogi ljudi nisu videli toliko knjiga koliko je on pročitao... I to u svom tom stanju. Kada je došao u bolnicu, pitao je: "Imali li koja knjiga, koju mogu čitati?" Tako da, Halid osim što je bio poseban pevač, imao je zaista ogromno znanje i imao je dušu. Ne, bio je svestan zadnjih deset dana situacije i prihvatio je to kao tako, doktori su pokušavali da mu daju te pametne lekove ali jednostavno nekad je to to", priča glumac.

Enes se prisetio i njihovog poslednjeg razgovora, ali kako ističe, stigao je da se oprosti od Halida i kaže svom prijatelju sve što mu je ležalo na srcu.

"Sve sam mu rekao, on je meni sve... I on je nama svima rekao kroz pesme. Mogu da kažem da odlaziće pevači, ovi, oni, ali verujte, o svima drugima će reći: "Kakav je otišao glas, šteta, pesme..." A o Halidu govore da je bio dobar čovek, tako da se niko ne ljuti, na stranu, ali Halid Bešlić je bio ljudina i čovek od kojeg se samo moglo učiti kako biti čovek i kako biti tako jednostavan, skroman..."

"To je njegova poslednja rečenica meni..."

Bešlagić je otkrio i koja njegova rečenica iz poslednjeg razgovora mu je ostala urezana u sećanju.

"Rekao mi je da uvek trebam ići sredinom i da ako naiđem na neki kamen ili problem, da ne zastajkujem tu, jer ljudi vide da viri neki kamen pa onda počnu kopati i vide da to nije ni baš kamen već da tu ima više stene dole... Pa da onda se zadrže mnogo, kaže, a ti to preskoči, zaobiđi ako možeš i idi dalje. Tako da to je bila jedna njegova poslednja rečenica meni..."

Enes će se od Halida oprostiti i emotivnim govorom na komemoraciji.

