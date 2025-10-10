Slušaj vest

Asmin je govorio Terzi da se ne udaljava od Mine.

-- Ako sam iskren, ne želim da me neko zavlači - rekao je Terza.

- Budi makar kao drugar pored nje - istakao je Asmin.

1/5 Vidi galeriju Mina Vrbaški i Asmin Durdžić se ljube Foto: Printscreen Instagram

- Mina nema laku životnu priču, ja nju ne želim da povredim. Želim da budem tu za nju - rekao je Terza.

- Budi samo pored nje, veruj mi. Nešto može da se rodi za deset, petnaest dana - istakao je Asmin.

Asmin posvetio pesmu Maji

Inače, njen momak Asmin Durdžić prišao je muzičarima u "Eliti" sa posebnim zahtevom.

Tražio im je da otpevaju pesmu "Ti pakosna ženo" koju je posvetio Maji Marinković, ali da ne otkrivaju da je narudžbina stigla od njega.

"Radovala sam da ću dobiti dete"

Inače, Stanija je nedavno pričala o gubitku bebe.

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Boba Nikolić

- To je nešto najlepše što sam priželjkivala da mi se konačno desi u životu, tako da sam se toj vesti veoma radovala, ali radost nije dugo trajala, jer se desio pobačaj i završila sam kod lekara. Najviše me je emotivno pogodilo, to nije mala stvar. Ne bih puno o tome da pričam, važno je da sam zdrava, prava i da mogu da imam decu. Verovatno se i desilo sa razlogom, jer, pogledajte šta se sve desilo, zamislite da sam bila trudna… Ne znam, neka bude kako Bog odluči - iskrena je bila Stanija, te dodala:

- Bio mi je najveća podrška u svemu tome. Vest o trudnoći sam krila od porodice i čekala neki lepši trenutak, da prođe koji mesec. Desilo se šta se desilo, i čuli su samo ove tužne vesti - dodala je starleta.

Pogledajte dodatni snimak: