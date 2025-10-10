Slušaj vest

Pojedini rijaliti takmičari koji nemaju ništa drugo da ponude javnosti osim niza skandala i problematičnog ponašanja u samom programu, odlučili su da napadnu legendarnu pevačicu Zoricu Marković.

Zorica, koja je već decenijama prisutna na muzičkoj sceni i poznata po svom prepoznatljivom temperamentu, jedina je učesnica aktuelne “Elite” koja je izgradila ime i van rijalitija. Upravo zato, mnogima nije iznenađenje što su se na meti pojedinaca našli upravo njeni uspesi i reputacija.

Gledaoci su ostali šokirani izjavama koje su o Zorici iznele Mina Vrbaški, Milena Kačavenda i Dača Virijević, a komentari na društvenim mrežama jasno pokazuju da publika ne podržava način na koji su ove takmičarke pokušale da ponize jednu od najiskusnijih žena na javnoj sceni.

- Terzi sam rekla šta će da ga snađe, ako se druži sa Milenom, ali me nije slušao. Ako je Mina rekla da je sa Terzom u vezi, šta je onda bilo, pa je to naglo promenila? - rekla je Zorica.

- Imam pravo da zaključim da neko nije za mene, a ti si najgori čovek ovde, ološu jedan - rekla je Mina.

- Pozdravio te Mensur - dodala je Zorica.

- Zorice, svinjo, ne skiči - rekla je Kačavenda.

- Zorice, imam najgore moguće mišljenje o tebi. Ti si talog našeg društva. Nemam lepo mišljenje o tebi, mislim da si zlo. Nemaš stav i karakter, baviš se samo lažima - rekao je Dača.

Kupuje plac

Zorica Marković je postala prava poslovna žena. Kada ima nastupe, muzička zvezda sa zadovoljstvom peva jer još uvek nije okačila mikrofon o klin, ugostiteljski objekat joj radi kao švajcarski sat, a već traži plac na kom planira da zida apartmane.Pevačica ne gubi vreme, nego se upustila u ozbiljan biznis.

