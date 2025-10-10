Slušaj vest

Poznati pevač Ljuba Perućica i njegova supruga, atraktivna Katarina Kolozeus, opet su pokazali zašto važe za jedan od najzaljubljenijih parova na estradi.

Povod je godišnjica braka, koju su nakon 6 godina Ljuba Perućica i Katarina Kolozeus odlučili da proslave u džakuziju sa puno pene i strasti, dok su nazdravljali sa šampanjcem.

Perućica se ljubi u džakuziju sa ženom Foto: Printscreen

Naime, par koji ima dvoje dece, deluje zaljubljenije nego ikad, odlučio je da ljubav proslavi na intiman, ali itekako javnosti vidljiv način.

Na snimcima i fotkama koje su osvanule na Instagramu, vidi se kako Ljuba i Katarina bez ustezanja razmenjuju nežnosti – ljube se, grle, nazdravljaju i smeju.

"Srećna na godišnjica ljubavi" - napisali su uz emotikon srca.

"Prisustvovao sam porođaju"

Podsetimo, Ljuba i Katarina su nedavno dobili ćerku Katju. Kako je tada objavljivao na društvenim mrežama, sve vreme je bodrio u sobi, a onda i sa njom otišao u porođajnu salu da prisustvuje tom činu.

1/8 Vidi galeriju Ljuba Perućica i Katarina Kolozeus Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram

- Bogu hvala i beba i mama su zdrave, 10/10. Bio sam na porođaju, a i posle porođaja sam išao da budemo svo troje zajedno. Sada sam došao da se napijem kao čovek. Ne postoje reči koje mogu da objasne trenutak kada ti na svet dođe nešto što je samo tvoje i niko ne može da ti oduzme. Imao sam neverovatnu želju da imam ćerku. Sada imam i sina i ćerku i ne mogu ništa više od Boga da tražim - rekao je on nakon rođenja ćerke, pa dodao:

Ime smo odredili prvog dana. Za devojčicu smo oduvek znali da želimo da bude Katja i tako je i ostalo - poručio je pevač.

Pogledajte dodatni snimak: