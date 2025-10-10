Slušaj vest

Halid Bešlić nas je napustio 7. oktobra i ostavio prazninu kako u muzičkom svetu, tako i u svojoj rodnoj zemlji, pa i regionu.

Porodica, prijatelji i saradnici, muzičku legendu ispraćaju u ponedeljak kada će povorka proći kroz Sarajevo, sve do gradskog groblja Bare, gde će počivati.

Poslednji snimak Halida Bešlića iz bolničke postelje, objavljen je na društvenoj mreži TikTok.

Naime, jedan pevač je pozvao Halida na video poziv, te mu zapevao čuvenu "Beograđanku" usred prepune kafane, dok Bešlić nije skidao osmeh sa lica i radovao se kao da i sam prisustvuje veselju.

U očima pevača u bolničkoj postelji videla se radost i nada da će bitku sa opakom bolešću pobediti, nažalost, Halidovo srce prestalo je da kuca, tmurnog 7. oktobra.

Sin se potresnim rečima oprostio od oca

Halid Bešlić je iza sebe ostavio neutešnu suprugu Sejdu, unučiće i sina Dina koji je na svom Instagram nalogu podelio porodičnu fotografiju i oprostio se od oca.

- Dragi moj tata, voleo bih svašta nešto napisati, ali nemam snage za to. Samo znam da ćeš puno faliti ovoj ekipi na slici, a pogotovu tvojoj Lamiji i tvom Belminu - napisao je.

- Volimo te puno i znaj da te nikada nećemo izneveriti. S ponosom ću nositi tvoje prezime i breme koje si mi ostavio. Tvoj Dino - napisao je Dino uz zajedničku porodičnu fotografiju.

Sahrana u ponedeljak

Halid Bešlić je preminuo na Klinici za onkologiju u Sarajevu, nakon borbe s teškom bolešću. Poslednji oproštaj biće u ponedeljak, 13. oktobra. U Narodnom pozorištu Sarajevo će s početkom u 11 sati biti održana komemoracija.

Dženaza će biti klanjana u 13.30 u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a u 15 sati će biti sahranjen na gradskom groblju Bare.

