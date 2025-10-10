Slušaj vest

Nakon što su sinoć okonačali vezu Mina Vrbaški i Borislav Terzić Terza, njegova bivša devojka Slađa Lazić Poršelina oglasila se za medije i žestoko oplela po suparnici.

Smatra da je Mina zbog ovoga ušla u vezu s Terzom

Lazićeva nije štedela reči, jer smatra da je Mina ušla u vezu sa Terzom kako bi sakrila emocije prema Asminu o napravila ga ljubomornim.

- Ne znam odakle bih krenula što se tiče fejk ljubavi. Ona je najveći blam, trajno. Ušla je u vezu sa Terzom da bi sakrila emocija prema Alibabi i da bi ga napravila ljubomornim. Terza zna da ona igra igricu i da je on samo paravan. On je hodajuća služavka Mini Vrbaški. Ona ga koristi tako što mu da jedan poljubac na blic. Ona nije mogla da izdrži jer ja znam da se on bukvalno gadi Mini. Ona je meni pričala da je monstrum i da ima gađenje prema njemu. On ima isto gađenje prema njoj. Govorio mi je: "Što se družiš sa ovom ku*vetinom" - ispričala je Poršelina.

"Asmin neće biti nikad s Minom"

Ona se osvrnula i na Mininu prošlost i brutalno je izvređala.

- Ona misli ako je obukla rolku i farmerke i ako je prošetala do manastira, da mogu sve greške i prljava prošlost da se zaborave. Ona je ostala raspala dro*a! Šta je ovo za Minu kad je radila za lovu i bila prodavačica ljubavi. Za 20 evra možete da je poljubite, za 50 može da popu*i, a za 100 možete do kraja. Ne verujem da je ovo trajni raskid. Neće ona dozvoliti da nema služavku tamo. Očekivala sam ovo, ali Asmin neće nikad biti sa Minom. On zna da je ona to što jeste - rekla je Slađa, nakon čega se dotakla Maje i Asmina o kojima je nedavno govorila i Milena Kačavenda:

- Nikad neće izgubiti Staniju zbog nje. Možda samo ako mu Maja da neku šansu, ako ponovo Makica izda drugaricu. Ona nikad nikome nije bila prijatelj, šta je to za nju. Bira između kanalizacije Maje Marinković i prost*itutke, kao što je ona sama izjavila. Bolja je verzija kanalizacija i priča koju će da oplakuje Stanija Dobrojević i da glumata žrtvu.

kurir.rs/pink.rs

