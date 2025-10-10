Slušaj vest

Bivša učesnica rijalitija Parovi, Milijana Bogdanović (27) bila je pre nekoliko godina u braku sa 53 godine starijim Milojkom Božićem, koji je tada imao 74 godine, a onda je usledio razvod.

Milijana je nedavno pozirala sa novim starijim gospodinom u zagrljaju, a sada je svojom objavom na Instagramu podigla prašinu, kada se javno obratila jednom starijem gospodinu:

Foto: Printscreen

"Zamisli imaš 75 godina, parkiraš besan auto na ulici i stojiš tako pola dana ne bi li ti neka žena prišla. Sin, snaja i unuk ne pričaju sa tobom. Varaš ženu na svakom koraku javno. Ćerka te trpi samo zbog para. Ali ti je i dalje najveći problem što Audi ne može da j*** umesto tebe" - napisala je Milijana.

Radi kao kondukterka

Podsetimo, Milijana danas radi kao kondukterka u autobusu, a u razgovoru za Kurir je nedavno otkrila brojne detalje.

1/8 Vidi galeriju Milijana Bogdanović Foto: Happy screenshot, Nemanja Nikolić, Printscreen

- Trenutno radim kao kondukerka, a nedavno sam položila za sve kategorije vožnje, to je bila moja najveća želja. Uskoro ću početi i autobus da vozim. Iako se to smatra muškim poslom, kulturnoj i lepo vaspitanoj devojci nije teško da se snađe u tom zanimanju. Uživam u običnom životu, a svi iz mog okruženja su pozitivno iznenađeni promenom koju sam napravila.

O odnosu sa Milojkom brujala javnost

1/7 Vidi galeriju Milojko Božić Foto: Printscreen Insatgram, Happy screenshot

O njihovom odnosu je brujala javnost, a Milijana je čak bivšeg muža Milojka varala i na njegove oči, zbog čega je usledio razvod. Pričalo se i da ga je tukla.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: