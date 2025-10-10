Slušaj vest

Majka poznate starlete Aleksandre Subotić i bivša rijaliti učesnica Ljuba Pantović prokomentarisala aktuelna dešavanja u ''Eliti 9'', a potom je žestoko udarila na Maju Marinković, nazvavši je besramnicom.

"Morališe, a imala je 100 abortusa"

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Boba Nikolić

- Sa njim sve imaju istoriju abortusa, a ne velike ljubavi. Ja ću da se nađem na udaru feministkinja, ali svi znamo kako se deca prave. Za Aneli ne znam kakava je, jer bih je i podržala da abortira, kad je već bilo tako. Po mom mišljenju je to u redu, jer je bila svesna da tu nema pored njega budućnosti. Što se Maje tiče, ona je imala sto abortusa, a onda mi je najjače kad takve osobe, poput Maje, nekom morarišu i drže slovo. Ne želim ni da posvećujem svoju pažnju osobi poput Maje. Takve devojke kao ona su devojke koje služe da se povedu u izlazak, to su besramnice, nikogovićke.

O ratu Zorice Marković i Kačavende

1/5 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Printscreen, Printscreen Instagram, Petar Aleksić

- Iskreno, Zorica nije ni u prvoj brzini. Njoj je sad dosadno, pa je uzela da se svađa. Što se njihove svađe tiče, to mi je veoma dosadno i diskutabilno. Obe imaju dosta godina, ne treba da se vređa fizički izgled. Zorica ima makar neko ime, neku priču, dok je Milena postala istaknuta preko Ane Ćurčić. E, sad, kad neko dođe u rijaliti preko neke izdaje od bliske osobe, to je po mom mišljenju jedna veoma ružna stvar. Što se tiče Milenine karijere, videla sam da je imala neku akademiju, e sad. Ukoliko neko ima neku firmu, ne znam kako se to može zvati akademijom. Kakva akademija, akademija čega? Ne može ona da drži akademiju.

O odnosu Kačavende i Janjuša

1/4 Vidi galeriju Milena Kačavenda i Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen YouTube

- Veoma mi je smešno, zaista. Jajuš se i sa Tošom šali, od Milene i njega ništa nema, meni je to stvarno smešno veoma. Što se mene tiče, Toša mi je favorit. Po mom mišljenju, postoji dva igrača, koji su veoma jaki, koje ja cenim. Što se tiče tog nekog simpatisanja, rekla sam ništa tu ne postoji sa njegove strane. Kao što sam i rekla, on se šali, njemu je sve to puka zabava. Učesnici gledaju do kada će je Janjuš za*ebavati, a kada će ona njega njega da izda. Meni bi zanimljiije bilo da vidim da Mića nađe devojku.

kurir.rs/pink.rs

