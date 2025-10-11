Slušaj vest

Ema Cepter, usvojena ćerka poznatog srpskog biznismena Filipa Ceptera, veoma je aktivna na društvenim mrežama, gde često deli detalje iz svog luksuznog života. Ema, koja je nedavno stekla diplomu psihologije na prestižnom univerzitetu u Londonu, sada je podelila fotografije iz Pariza.

- Samopouzdanje daje slobodu da budeš osoba koja želiš da budeš. To je tiho saznanje da si dovoljan bez objašnjenja, bez potvrde. Još uvek učim da samopoudanje nije odredište, to je nežan proces povratka sebi - napisala je Ena Cepter.

1/5 Vidi galeriju Ema Cepter pokazala dečka Foto: Pritnsceen/Instagram

Takođe, ona je podelila i na Instagram storiju niz slika, a na jednoj od njih, slikala se i sa dečkom, dok je preko njegove glave stavila stiker u obliku srca.

Zahvalna i ponosna na oca

Ema nikada nije krila koliko je zahvalna porodici koja ju je usvojila i pružila joj dom. Ona se jednom prilikom na Instagramu zahvalila roditeljima, pre svega ocu, za ljubav koju joj pružaju.

- Bilo bi ponižavajuće reći samo da sam ponosna na tebe. Zahvalna sam i uvek ću biti zahvalna za okruženje u kojem sam odrastala i što imam tako snažnu očevu figuru da vodi, ne samo mene, već i ogroman broj ljudi u koje je verovao - napisala je ona između ostalog.

1/5 Vidi galeriju Ema Cepter diplomirala u Londonu Foto: Printscreen/Instagram

Ne zna ko su joj biološki roditelji

Inače, o Eminom životu se malo zna, a osim onoga što pokazuje na društvenim mrežama, poznato je da ima 24 godine, živi u Londonu, gde je studirala psihologiju.

- U naš život ušla je jednog decembarskog dana 2000. godine i odmah se ugnezdila u naša srca gde je otvorila prostor koga tu ranije nije bilo. Lepo je kad čovek može da se ostvari kao stvaralac, pa da zatim postane roditelj, a još je lepše kada možete da ispravite nepravdu i umesto bola stvorite – ljubav. Meni se dogodilo i prvo i drugo - rekla je Madlena jednom prilikom.

Ena je jednom prilikom, odgovarajući na pitanja koja su joj postavljali pratioci na Instagramu, otkrila da ne zna ko su joj biološki roditelji.

Bogata naslednica

Ema Cepter živi luksuznim stilom, često boravi u inostranstvu, a pratioci na društvenim mrežama prate svaki njen korak – od putovanja i modnih kombinacija do društvenih događaja na kojima se pojavljuje. Kao članica ugledne porodice, mnogi veruju da će u budućnosti naslediti značajan deo porodičnog bogatstva.

Ema na putovanja ide isključivo privatnim avionom, a destinacije koje posećuju su uglavnom na Azurnoj obali. Najčešće je u Monte Karlo, jednom od najbogatijih mesta u Evropi, Pariz, London...

1/12 Vidi galeriju Ema Cepter uživa u luksuzu Foto: Printscreen/Instagram

Vila u Beogradu nosi njeno ime

Kako su prenosili domaći mediji, vila na Dedinju Filipa i Madlene dobila je ime upravo po njihovoj naslednici Emi, koja im je ulepšala život 2000. godine kada je postala deo njihove porodice.