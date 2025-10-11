"DVOUMIO SAM SE DA LI DA POČNEM NEŠTO S NJOM" Željko Joksimović iskreno o Jovani: Vozila me je besnim kolima... Ove detalje niko nije znao
Željko Joksimović, jedan od najpoznatijih pevača na ovim prostorima, i voditeljka Jovana uplovili su u ljubavnu vezu pre 17 godina.
Svoju romansu su ozvaničili brakom, a danas se smatraju jednim od najharmoničnijih i najstabilnijih parova na domaćoj javnoj sceni.
Odnos Jovane i Željka
Jovana je u braku sa Željkom rodila troje dece, sina Kostu i ćerke Anu i Srnu, dok on iz prethodnog braka ima i ćerku Minu.
Jovana i Željko svoju privatnost sačuvaju od očiju javnosti, ali je on jednom prilikom govorio o njihovom odnosu i priznao tom prilikom da je Jovana romantičnija od njega.
- Nikada se nisam smatrao romantičnim, malo me je sramota - rekao je pevač.
Govorio je o tome kako je počela njihova romansa.
- Kad smo se upoznali‚ ona me je jednom prilikom vozila kolima, i sećam se da je imala neki super, besan auto... - rekao je tad.
- Vozi me, a ja čisto da otvorim ladicu i da vidim šta ima napred, kad ono neki divljaci, CD-ovi na kojima ništa ne piše, i vidim - moj CD! Kažem: "Čekaj, čekaj, pa ti slušaš mene", i to je presudilo - dodao je u svom stilu.
- Nešto sam se malo dvoumio jedno vreme, ali kad sam video CD to je bilo to - ispričao je Željko za Blic, a Jovana je dodala šaljivo da "sluša samo njegovu muziku".
Majka pevača nije prisustvovala venčanju
Željko je sa Jovanom sudbonosno "da" izgovorio dva puta. Najpre na Maldivima 2012. godine, a potom u Beogradu, gde su organizovali proslavu i crkveno venčanje.
Željkova majka tada je otkrila da je na njegovo venčanje došla, uprkos tome što se na crkvenom venčanju sina Saše nije pojavila.
- Prvi put sam na crkvenom venčanju sina. Srpski običaj je da majka ne prisustvuje venčanju sinova, pa tako nisam bila ni na sklapanju Sašinog crkvenog braka - rekla je Željkova mama tada.
- Veoma sam uzbuđena, ne mogu da se smirim i ne mogu da verujem da mi se ovo dešava. Obično ostajem kod kuće ili pripremam sve u kafani za dolazak mladenaca - izjavila je potom Vesna.
Željko Joksimović zapevao na slavlju: