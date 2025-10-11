Slušaj vest

Željko Joksimović, jedan od najpoznatijih pevača na ovim prostorima, i voditeljka Jovana uplovili su u ljubavnu vezu pre 17 godina.

Svoju romansu su ozvaničili brakom, a danas se smatraju jednim od najharmoničnijih i najstabilnijih parova na domaćoj javnoj sceni.

Odnos Jovane i Željka

Jovana je u braku sa Željkom rodila troje dece, sina Kostu i ćerke Anu i Srnu, dok on iz prethodnog braka ima i ćerku Minu.

Jovana i Željko svoju privatnost sačuvaju od očiju javnosti, ali je on jednom prilikom govorio o njihovom odnosu i priznao tom prilikom da je Jovana romantičnija od njega.

- Nikada se nisam smatrao romantičnim, malo me je sramota - rekao je pevač.

Govorio je o tome kako je počela njihova romansa.

- Kad smo se upoznali‚ ona me je jednom prilikom vozila kolima, i sećam se da je imala neki super, besan auto... - rekao je tad.

- Vozi me, a ja čisto da otvorim ladicu i da vidim šta ima napred, kad ono neki divljaci, CD-ovi na kojima ništa ne piše, i vidim - moj CD! Kažem: "Čekaj, čekaj, pa ti slušaš mene", i to je presudilo - dodao je u svom stilu.

1/5 Vidi galeriju Jovana i Željko Joksimović Foto: Nemanja Nikolić

- Nešto sam se malo dvoumio jedno vreme, ali kad sam video CD to je bilo to - ispričao je Željko za Blic, a Jovana je dodala šaljivo da "sluša samo njegovu muziku".

Majka pevača nije prisustvovala venčanju

Željko je sa Jovanom sudbonosno "da" izgovorio dva puta. Najpre na Maldivima 2012. godine, a potom u Beogradu, gde su organizovali proslavu i crkveno venčanje.

Željkova majka tada je otkrila da je na njegovo venčanje došla, uprkos tome što se na crkvenom venčanju sina Saše nije pojavila.

- Prvi put sam na crkvenom venčanju sina. Srpski običaj je da majka ne prisustvuje venčanju sinova, pa tako nisam bila ni na sklapanju Sašinog crkvenog braka - rekla je Željkova mama tada.

- Veoma sam uzbuđena, ne mogu da se smirim i ne mogu da verujem da mi se ovo dešava. Obično ostajem kod kuće ili pripremam sve u kafani za dolazak mladenaca - izjavila je potom Vesna.

Željko Joksimović zapevao na slavlju: