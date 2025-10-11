Slušaj vest

Maja Marijana je operisana na Institutu za ortopediju "Banjica".

Kako pišu domaći mediji, pevačica je doživela povredu kada je nezgodno stala i slomila skočni zglob, zbog čega je morala hitno da ode na operaciju.

"Umirala je od bolova"

- Maja se povredila 30. septembra. Umirala je od bolova i situacija nimalo nije bila bezazlena. U početku je mislila da nije ništa ozbiljno, ali kada je čula da mora na operaciju - šokirala se. Operisana je na Banjici pre nekoliko dana, tačnije 7. oktobra, i sve je prošlo u najboljem redu - rekao je izvor blizak Maji i dodao:

- Sada je čeka period odmora i oporavka kako bi povreda pravilno zarasla. Neće se pojavljivati neko vreme, već će odmarati kod kuće okružena najbližima.

Kada se vratila sa turneje preminuo joj otac

Inače, ubrzo nakon što se vratila sa američke turneje, Maji Marijani preminuo je otac.

- Moj tata nije bio javna ličnost i zaista ne bih želela da pričam o tome. Hvala vam mnogo što ste me pozvali, ali morate da me razumete... Ipak je to nešto moje privatno i želim da zadržim za sebe - rekla je Maja sa knedlom u grlu.

Inače, nedavno se Maja Marijana setila se svadbe iz pakla na kojoj je pevala.

- Nikada neću zaboraviti jednu svadbu. To je bilo davno, pre 29 ili 30 godina. Pevalo je više poznatih pevača tri dana bez prestanka i na kraju nas niko nije platio. Bakšiš?! Kakav bakšiš?! Gomila ružnih stvari se tu izdešavala, honorar nismo ni dobili, tri dana smo pevali za džabe. Mlada i mladoženja su pobegli iz sela, preko neke njive valjda. Svi smo ostali bez honorara, muzičari i pevači, desetoro ili dvanaestoro nas - ispričala je Maja, koja nije želela da otkriva imena kolega koji su sa njom nasatupali tad.

Tu pakao nije stao.

- Naopak neki narod u tom selu, u Srbiji je, ali neću da kažem koje je... Mene je i konobar pod tom šatrom polio vrelom kafom. Imala sam utisak kao da je namerno izvrnuo tacnu s kafom sve po meni. Ono me peče, ja mu kažem: "Šta radiš to?", ništa mi nije odgovorio. Bio je i neki matori deda isto tu pod šatrom i gde god ja sednem, on stane i gurne me - prisetila se Maja, u emisiji "Pretres" na Hype televiziji.

