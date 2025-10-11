Slušaj vest

Osim po velikom broju hitova, Halid Bešlić ostaće upamćen i kao jedan od najvećih humanitaraca na javnoj sceni. Iako je izbegavao da govori o svojim donatorskim i humanitarnim gestovima, to su drugi činili za njega. Legendarni pevač godinama je pomagao narodnu kuhinju, a da o tome niko nije znao, sve dok jednog dana nije došla inspekcija.

Ova priča je postala viralna na društvenim mrežama posle njegove smrti, a naša ekipa koja boravi u Sarajevu pronašla je ovu narodnu kuhinju, gde imaju samo lepe reči i veliku zahvalnost za Bešlića.

Nije želeo niko da zna

- Neka mu dragi Alah podari lep dženet i večni rahmet, a njegovoj porodici sabur! Istinita je ta priča, ali moram reći da je on pomagao mnogim narodnim kuhinjama po raznim opštinama u Sarajevu, a ne samo jednoj. Davao je novac i potrepštine i šakom i kapom, svima kojima je bilo potrebno. Nije pitao ni koje je vere ni nacije, samo mu je bilo bitno da ljudi koji nemaju ni za osnovne potrebe, imaju pristojan obrok. Tu nije bio samo novac, već i namirnice… Jedini uslov koji je postavio je bio da se o tome ništa ne govori u javnosti i da se njegovo ime ne spominje uopšte kao donatora - rekli su nam u u narodnoj kuhinji na Baščaršiji.

I Halidov prijatelj nam je sve ovo potvrdio do reči:

Hranu spremali na crno

- Sve je tačno! Halid nije pomagao samo narodnim kuhinjama već je ljudima podizao i kuće, ali je od nas zahtevao da se o tome ne priča. Sve je to bilo u tajnosti. Slao je novac za bolesnu decu gde god je čuo i trebalo da se pomogne, zvao je ljude koje poznaje da se nekome obezbedi lečenje, davao je pare za gradnju džamija, svim siromašnim porodicama. Jednog bliskog prijatelja je ovlastio da ide i da se bavi svim tim stvarima i da se uplati novac gde je to potrebno - rekao nam je Bešlićev prijatelj.

Podsetimo, nakon vesti o njegovoj smrti, društvenim mrežama se širi priča koja je još jedna Halidova životna lekcija.

- Umro je najbolji čovek Sarajeva, Halid Bešlić… nisam o njemu ništa znao, niti imao veze sa tom muzikom, dok pre desetak godina nije upala SIPA u narodnu kuhinju u Sarajevu! Bilo im je sumnjivo što je broj korisnika bio mnogo veći od budžetskih davanja, za ovu inače državnu instituciju. U celoj kontroli računa, ulaznih faktura… ispostavilo se da već godinama narodna kuhinja dnevno izdaje 100 obroka više od državnih sredstava. U nemoći i strahu, direktor isntitucije prizna da im prvi komšija, Halid Bešlić, daje u kešu pare već godinama za te obroke, ali da neće da se zna, pa ih na crno spremaju za gladne ljude - glasi priča koja se danima vrti na društvenim mrežama.

