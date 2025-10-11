DOZVAO SE PAMETI! Darko Lazić posle saobraćajke doneo važnu odluku, evo o čemu je reč
Folker Darko Lazić doneo je važnu odluku nakon što je nedavno imao saobraćajnu nesreću sa suprugom Katarinom Lazić, iz koje su oboje, na svu sreću, izašli sa lakšim povredama.
Darko se sada oglasio na društvenim mrežama te najavio otvaranje sezone u jednom prestoničkom lokalu.
- Dragi moji, 18. oktobra je veliko otvaranje i sezone, vidimo se obavezno i ne brinite, dolazim sa vozačem, tako da vozi sugurno, vidimo se – rekao je nasmejan Darko.
Priznao krivicu
Darko Lazić je pre sedam dana posetio policijsku stanicu Savski venac u Beogradu, gde je bio kod saobraćajaca na sporazumu o priznanju krivice. Iako je u izjavama za medije govorio da nije pio, kao i da se ne oseća krivim, već da je udes napravio jer je padala kiša, u policiji je promenio ploču.
- Darko je u četvrtak stigao u policiju negde oko šest sati po podne. Zadržao se prilično dugo, ali nije mu bilo neprijatno. Bio je odlično raspoložen, pričao najnormalnije s policajcima. Međutim, nakon neobaveznog ćaskanja, službena lica su mu skrenula pažnju vezano za vožnju i ponašanje za volanom. Darko je sve vreme klimao glavom, priznao krivicu i tvrdio da će biti obazriviji u svakom segmentu života, ne samo u vožnji. Priznao je krivicu, ali ne znam koja ga kazna očekuje - završava izvor blizak pevaču.
Podsetimo, pevač je pre dve nedelje, između srede i četvrtka, imao stravičnu saobraćajnu nesreću, i samo pukom srećom on i njegova žena, kao i vozač autobusa, nisu nastradali. Kako se moglo videti na slikama i snimcima, auto je potpuno unakažen, a i zadnji deo autobusa gotovo da ne postoji nakon nesreće i jačine udarca. Lazić je tada odmah dao izjavu, u kojoj je tvrdio da nije pio, kao i da takva situacija može svakome da se desi, ali kod njega se to dešava skoro pa svake godine. On je dodao da je problem kiša jer je padala, kao i vozač autobusa koji je stajao u zaustavnoj traci. Njegove izjave su mnoge njegove kolege osudile, a niko nije krio da je zabrinut kako za njegovo stanje i vožnju, tako i za stanje drugih učesnika u saobraćaju.