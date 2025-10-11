Slušaj vest

Folker Darko Lazić doneo je važnu odluku nakon što je nedavno imao saobraćajnu nesreću sa suprugom Katarinom Lazić, iz koje su oboje, na svu sreću, izašli sa lakšim povredama.

Darko se sada oglasio na društvenim mrežama te najavio otvaranje sezone u jednom prestoničkom lokalu.

- Dragi moji, 18. oktobra je veliko otvaranje i sezone, vidimo se obavezno i ne brinite, dolazim sa vozačem, tako da vozi sugurno, vidimo se – rekao je nasmejan Darko.

1/8 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Kurir, Instagram/192_rs

Priznao krivicu

Darko Lazić je pre sedam dana posetio policijsku stanicu Savski venac u Beogradu, gde je bio kod saobraćajaca na sporazumu o priznanju krivice. Iako je u izjavama za medije govorio da nije pio, kao i da se ne oseća krivim, već da je udes napravio jer je padala kiša, u policiji je promenio ploču.

- Darko je u četvrtak stigao u policiju negde oko šest sati po podne. Zadržao se prilično dugo, ali nije mu bilo neprijatno. Bio je odlično raspoložen, pričao najnormalnije s policajcima. Međutim, nakon neobaveznog ćaskanja, službena lica su mu skrenula pažnju vezano za vožnju i ponašanje za volanom. Darko je sve vreme klimao glavom, priznao krivicu i tvrdio da će biti obazriviji u svakom segmentu života, ne samo u vožnji. Priznao je krivicu, ali ne znam koja ga kazna očekuje - završava izvor blizak pevaču.

1/13 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Kurir, Instagram/192_rs