Slušaj vest

Mina Kostić kada se pojavila na javnoj sceni odmah je dobila dobila titulu jedne od najzgodnijih pevačica, a spekulisalo se i da je izvadila rebra kako bi imala što uži struk.

Muškarci odlepili za njom

Pevačica je jedna jedna od prvih naših pevačica koja je ugradila silikone u grudi, a pričalo se da je izvadila rebra, kako bi imala tanji struk.

Mina ovo nikada nije priznala, ali nije ni demantovala da se podvrgla ovom hiruškom zahvatu.

Kada se početkom 2000-ih pojavila muškarci su odlepili za njom.

1/6 Vidi galeriju Mina Kostić danas Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Premijera, Damir Dervišagić

Nizala je hit za hitom i može se reći dostigla veliku slavu tih godina. Ona je sa Igorem X snimila pesmu "Grudi od betona" koja je njegova vinula u svet estrade. Iz ove saradnje se rodila i ljubav, pa je usledio i brak ali došlo je do razvoda.

Mina je u braku sa Igorom dobila ćerku.

Pevačica danas ima 50 godina i mnogi se iznenade kada saznaju koje je godište s obzirom na to da izgleda negovano i mladoliko.

"Nikada ne vodim računa o tome šta jedem"

Mina Kostić tvrdi da nikada ne gladuje, da jede šta god poželi, pa čak i usred noći ukoliko oseti glad.

Foto: Stefan Jokić

- Nikada ne vodim računa o tome šta jedem i ne vodim bilo kakve dijete. Bogu hvala, malo mami i tati. Ja jedem u pola dana i pola noći, kad god sam gladna ja ustanem jedem, pa legnem. Trik je samo u količini, nikako preterivati - rekla je Mina, pa je potom dodala kako sprema obroke:

- Krkali smo otkad smo bili klinci čvarke, sramu, pršutu, roštilj, pasulj, sve redom. Ja ga uglavnom kuvam sa povrćem, ne volim meso. Jako slabo meso jedem i maltene sve postove postim. Možda je i u tome tajna moje vitke linije, ali provereno radi.

Kurir/Blic

Mina Kostić o legendarnom Džeju: