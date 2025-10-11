Slušaj vest

Pevač Aco Pejović godinama nosi titulu miljenika žena, a malo ko zna da je u jednom periodu vodio borbu sa viškom kilograma. Pevač je u jednom trenutku imao 100 kilograma, a objasnio je kako je uspeo da smrša.

- Ni kap vina nisam popio otkad sam počeo pravilno da se hranim! Suzdržavam se već neko vreme… Slatkiši su mi manji problem, jer ih ne jedem. Verovatno sam šećer nadoknađivao vinom koje sam ispijao svakog dana – rekao je Aco i otkrio da li mu alkohol nedostaje.

- Ne fali mi kad sam kod kuće, ali volim da popijem čašu vina posle ručka i večere uz tompus. Navikao sam tako, ali bez svega se može kada te muka natera. S tim što mene niko nije naterao. Sam sam odlučio da skinem višak kilograma.

Otkrio je i šta ne voli da jede.

- Teško mi je da jedem namirnice koje ne volim. Na primer, povrće, ribu… Rođen sam u Prijepolju, a ne na moru! Mi smo kao klinci jeli pastrmku samo za slavu i tokom posta. Znam da je riba zdrava zbog omega 3 masnih kiselina, ali nisam njen ljubitelj. U Prijepolju ni prasetinu nismo često jeli, već jagnjetinu i teletinu. Otkad sam promenio ishranu, na meniju ponekad imam piletinu. Imao sam 100 kilograma. Ali to nije zdravo. Zato ću kad skinem još pet kilograma biti zadovoljan. Moram da smršam zbog zdravlja i koncerta! Nije baš lepo kad stomak ispadne - rekao je pevač.

Jelovnik Ace Pejovića

Doručak: Žitarice sa vodom

Ručak: Riba i salata od povrća

Večera: Potaž od povrća, ali nikako nije jeo posle 19 sati.

