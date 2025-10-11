Slušaj vest

Pevačica Maja Marijana je hitno operisana nakon nezgode koju je doživela, a sada se oglasila i otkrila kako se oseća.

Naime, Maja Marina se oglasila nakon operacije skočnog zgloba i otkrila kako se oseća. Pevačica je operisana je na Institutu za ortopediju "Banjica".

- Hvala na interesovanju, dobro sam, posvećena sam oporavku i da što pre stanem na noge. Nažalost, desio se prelom skočnog zgloba na tri mesta, operisao me je izuzetan ortoped doktor Zekić, na ortopediji Banjica, tako da sam sigurna da ću biti kao pre - rekla je Maja Marijana.

1/5 Vidi galeriju Početak godine za pevačicu Maju Marijanu bio je izuzetno težak. Nju je, naime, po povratku sa američke turneje dotukla vest o gubitku oca, a sada je progovorila o tome. Foto: Printscreen HypeTV

Umirala od bolova

Podsetimo, Maja Marijana je hitno operisana nakon povrede.

- Maja se povredila 30. septembra. Umirala je od bolova i situacija nimalo nije bila bezazlena. U početku je mislila da nije ništa ozbiljno, ali kada je čula da mora na operaciju - šokirala se. Operisana je na Banjici pre nekoliko dana, tačnije 7. oktobra, i sve je prošlo u najboljem redu - rekao je izvor blizak Maji i dodao:

- Sada je čeka period odmora i oporavka kako bi povreda pravilno zarasla. Neće se pojavljivati neko vreme, već će odmarati kod kuće okružena najbližima.

kurir.rs/informer

Maja Marijana ispričala kako je bivšem napravila sačekušu: